Ana Belén se une al Oceanogràfic para plantar batalla a las islas de plástico en el mar: "Los océanos son nuestra casa"

Ana Belén ha prestado voz a una campaña de concienciación impulsada por el Oceanogràfic de València contra la basura marina y las islas de plástico formadas por la contaminación, una problemática que requiere colaborar entre todos para "luchar por la salud del mundo marino". "Los océanos son nuestra casa", ha reivindicado la actriz y cantante.

La artista ha visitado València este miércoles para presentar la campaña '#OurOcean' y el vídeo elaborado por el acuario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que suma a 19 personalidades del mundo de la cultura, el deporte y la ciencia, como el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque; el periodista Iñaki Gabilondo; el cantautor Víctor Manuel, Juan Manuel Serrat, Miguel Ríos o el chef Ferrán Adrià.

Junto a Ana Belén, embajadora de la campaña, han asistido al acto la cantante Sole Giménez; la presidenta de la Fundación Oceanogràfic, Celia Calabuig; el divulgador y asesor de la fundación, Manuel Toharia; el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, y los escritores Fernando Delgado y Carmen Amoraga, esta última también directora general de Cultura y Patrimonio. La iniciativa responde a la campaña '#OurOcean' encomendada por la Unión Europea.

La actriz ha indicado que "empezamos a ver con gran angustia en los telediarios" la amenaza que implica la acumulación de plásticos en el mar. Esta contaminación forma islas de basura y se degradan hasta convertirse en microplásticos, unas partículas que luego ingieren los peces y entran en la cadena alimenticia.

Ana Belén ha lamentado así el "desapego a lo público" de la ciudadanía, ya que "nos gusta tener la casa limpia" pero, "sin embargo, salimos a la calle y tiramos la basura en nuestro barrio, ciudad, país, en nuestro océano". "Esa es nuestra casa, la tierra. Los océanos son nuestra casa", ha recalcado.

"Todos podemos cooperar con nuestros hábitos para hacer un océano mejor" y que "los animales no sufran", ha asegurado, antes de pedir a gobiernos, administraciones y empresas que, junto a los ciudadanos, "asuman el reto de hacer que esas gigantescas islas de plástico no solo no crezcan sino que desaparezcan".

"EN LOS PEQUEÑOS GESTOS EMPIEZA TODO"

En este sentido, Ana Belén ha insistido en que "no podemos dejar que la contaminación se apodere de este planeta azul, nuestro planeta". Por ello, ha hecho un llamamiento a "luchar por la salud del mundo marino y luchar por salvar el océano".

Aunque ha señalado que "todas las noticias que llegan con respecto a la contaminación de los mares son bastante tremendas", ha asegurado que tiene "mucha fe y esperanza en las nuevas generaciones de niños que tienen muy interiorizados ya esos pequeños gestos que a los mayores nos ha costado tanto asumir". "En los pequeños gestos es donde empieza todo. No nos cuesta nada hacerlo, son gestos, y tan importantes", ha añadido.

En la misma línea, preguntada por si hace falta mayor compromiso por parte de las administraciones, Sole Giménez ha remarcado "hay tanto que hacer". "No son solo las botellas, si nos fijamos hay tantos envases para todo. Desde luego, los gobiernos tienen que hacer mucho, y los consumidores tenemos una grandísima labor que hacer para pedir a las empresas que reduzcan residuos, porque no puede ser que vayas al supermercado y acabes con una bolsa entera de residuos de plástico", ha manifestado.

PLÁSTICOS EN EL MAR QUE EQUIVALEN A DIEZ VECES MADRID

Por su parte, Manuel Toharia ha destacado que la idea de la campaña europea es que "los acuarios del mundo transmitan el mensaje" de "interpretar más las bellezas del mar como algo tan vital que merezca ser conservado".

Un mundo marino que se enfrenta a un "problema enormemente importante", pues cada año entre "ocho y diez millones de toneladas de plástico van a parar al mar", el equivalente a "diez ciudades como Madrid". "Es un peligro y una amenaza a la vida en el mar", ha subrayado.

Estos residuos, según ha explicado, se degradan y se convierten en microplásticos "que se comen todos los peces", porque "los confunden con plancton". Además, al final, "la gente se come los microplásticos", ha alertado, antes de afirmar que ya hay restos de los mismos en humanos.

ACUARIOS, "ALTAVOCES DE LOS MARES"

Del mismo modo, la presidenta de la Fundación Oceanogràfic ha hecho hincapié en que los "acuarios sean altavoces de los mares" para "llamar la atención sobre el efecto del comportamiento humano en los mares". "De ello depende nuestra vida", ha aseverado.

"Estamos a tiempo, con poquito que hagamos todos podemos cambiar" la situación, ha reivindicado. En este sentido, ha indicado que, por ejemplo, 1,5 millones de personas visitan las instalaciones valencianas cada año. "Si recogieran una bolsa cada día, serían 1,5 millones de bolsas", ha resaltado.

Por otro lado, el secretario autonómico de Medio Ambiente ha afirmado que "todas las personas somos responsables de parar" la basura en los océanos, una vocación que implica que los gobiernos impulsen medidas para un uso más responsable de los plásticos. De esta forma, ha subrayado la vocación del Consell de "erradicar los plásticos de un solo uso".