Animalistas critican el "silencio" tras la muerte de un toro en Dénia y reclaman un debate sobre los festejos

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo animalista AnimaNaturalis ha reclamado abrir un debate sobre el futuro de los festejos taurinos, después de que este lunes un toro muriera ahogado durante la celebración de 'Bous a la mar' en Dénia (Alicante), al tiempo que ha criticado "el silencio" de las instituciones tras estos hechos.

La entidad, mediante un comunicado, ha hecho una denuncia pública a las autoridades locales de Dénia y de la Comunitat Valenciana tras la muerte por ahogamiento de este animal, que "no ha provocado ninguna reacción de las autoridades", ha lamentado.

La directora de AnimaNaturalis en España, Aïda Gascón, ha sostenido que "el futuro de las fiestas populares con toros debe ser debatido, ya que no ofrece los mínimos de seguridad para los animales participantes y tampoco para las personas".

"Hay mayor preocupación por las protestas que un hecho así puedan generar que por el hecho mismo, casi lo mismo que estamos viendo en toda España para los casos de violencia machista y otros. No hay voluntad para dar soluciones al hecho, sino a las protestas que suscita esa tragedia", ha denunciado Gascón.

En este sentido, ha apuntado que en las fiestas de Dénia, además del toro muerto ahogado este lunes, en 2014 murió otro desnucado y en 2012 un animal más perdió la vida en la misma fiesta. "La respuesta de las autoridades en cada uno de esos casos fue la misma: silencio", ha censurado.

"La muerte de un solo animal debería abrir el debate del futuro de este tipo de festejos. No es cosa de declarar que se tendrá más cuidado o pondrán toda la atención. Lanzar a un animal que no suele nadar al mar es tentar a la tragedia. ¿Acaso lanzaríamos a una persona que no sabe nadar al mar solo para pasar un buen rato?", se ha preguntado Gascón.

Asimismo, ha añadido que en el año 2022 se produjeron "el mayor número de muertos en la historia reciente de los festejos populares", con 23 muertos. "Ninguna de esas muertes fue capaz de abrir el debate que las autoridades han estado postergando durante décadas", ha aseverado.

"Aunque la Comunitat Valenciana organizó un comité especial para analizar estos casos, su respuesta es que las medidas de seguridad eran suficientes y pedían más cuidado a los participantes. Es ridículo. Si se permiten estos eventos, no es responsabilidad de los muertos, animales o humanos. Es hora de tomarse en serio este debate", ha reclamado Gascón.