ANPE denuncia que más del 34% de los colegios no ha recibido la cantidad "suficiente" de mascarillas y geles

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente ANPE ha advertido este viernes que "los incumplimientos" de la Conselleria de Educación "pueden conllevar resultados nefastos a nivel sanitario y educativo" y ha denunciado las

"carencias en la dotación de recursos a los centros tras la primera semana del curso", con el 34,2 por ciento de las escuelas sin una "cantidad suficiente" de mascarillas y genes.

ANPE ha realizado una encuesta privada, "enviada a todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana" junto a un formulario de denuncia de incumplimientos de la Administración, a disposición de todos los docentes en su página web, ha explicado en un comunicado.

Con los datos recogidos en la primera semana de clases, ha advertido de la "falta de coordinación e incumplimiento de algunas de las medidas establecidas para este inicio de curso".

En relación a las mascarillas, gel hidroalcohólico y guantes, "el 34,2 por ciento de los centros encuestados considera que no ha recibido la cantidad de material suficiente para el curso", ha destacado ANPE, que añade que, "además, en muchos centros, son los propios docentes los que deben aportar mascarillas FFP2 para tratar con posibles casos COVID".

"Esta carencia de material específico se une a la general de mascarillas y geles hidroalcohólicos a medio y largo plazo. La Conselleria hizo un envió en el mes de julio, pero insuficiente para todo el curso y son los centros los que están comprando este material necesario, responsabilizando a los equipos directivos de su idoneidad", ha agregado.

PLAN DE DIGITALIZACIÓN

En cuanto al plan de digitalización, según el estudio de ANPE, el 68,4% de los centros encuestados siguen sin contar con los recursos digitales suficientes.

Se trata, ha denunciado, de "un dato preocupante, teniendo en cuenta que la encuesta se ha realizado bajo la condición de curso únicamente presencial tal y como ha sido dispuesto por la Conselleria, con lo que esta carencia, en caso de ser necesario pasar a docencia online, se verá incrementada exponencialmente", ha añadido.

PLANTILLA DOCENTE

En cuanto a la dotación de más profesorado, según la encuesta, el 18,4 por ciento de los centros no ha recibido los recursos personales solicitados. "Eso implica que 1 de cada 5 centros no ha podido desarrollar la organización que consideraba adecuada y, por otra parte, son muchos los centros que no han solicitado dotaciones de personal excepcionales, ya que no contaban con los espacios necesarios para poder realizar más desdobles", ha expuesto.

En la misma línea, ha alertado que "actualmente existen numerosos retrasos en las sustituciones para cubrir las bajas, confinamientos o permisos de las plantillas y los continuos errores en las adjudicaciones que obligan a anular y volver a realizar el procedimiento".

Por otro lado, los coordinadores COVID, que para ANPE "no deberían de ser docentes sino un enfermero escolar, siguen a día de hoy sin haber recibido la formación anunciada, ni tampoco conocen ninguna fecha en la que vaya a impartirse", ha denunciado.

ANPE ha remarcado que los centros educativos "desconocen quienes son los responsables de los centros de salud de referencia de su zona para poder hacer consultas, y las llamadas por posibles positivos, son atendidas y gestionadas por administrativos de los centros de salud, sin que haya un contacto telefónico directo con ningún facultativo".

También ha reprochado la "poca consideración que la Conselleria ha tenido con los docentes pertenecientes a grupos vulnerables, asignándoles el mínimo nivel de riesgo a la gran mayoría, lo que ha hecho que tengan que acudir a sus puestos de trabajo en contacto, más que probable, con personas sintomáticas o asintomáticas".

"Solo se han considerado vulnerables a 50 docentes de los más de 2000 que lo solicitaron. Basta comparar por ejemplo con Cataluña, donde más de 1700 docentes han visto como se les reconocía su condición de grupo vulnerable, para darse cuenta de la poca sensibilidad de nuestra Administración hacia estos docentes", ha apostillado.

ESPACIOS

Otro dato "preocupante" para ANPE es que "aproximadamente el 23,7% de los centros hayan confirmado que no disponen de suficientes espacios para poder llevar a cabo las medidas organizativas para el mantenimiento del distanciamiento interpersonal". "Esta medida es básica para evitar los contagios", ha defendido.

"A esto hay que sumar los centros que se han visto obligados a reconvertir sus salas de profesores en salas de usos múltiples, por lo que las reuniones presenciales tienen que realizarse en salas completamente inadecuadas para acoger a todo el claustro, incrementando así el riesgo de contagios entre los docentes", ha agregado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Por otro lado, ANPE ha señalado que "parece que una de las grandes damnificadas del presente curso será la atención a la diversidad del alumnado", ya que el 60,5% de los centros consideran no asegurada esta atención.

Los recursos del Programa de Actuación para la Mejora (PAM) se han redirigido principalmente a los desdobles en infantil/primaria y a los ámbitos de 1º ESO, "dejando sin recursos a los centros para atender esta necesidad", ha lamentado.