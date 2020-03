APHA recomienda el cierre de hoteles por el coronavirus a medida que se vayan quedando vacíos

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) seguirá ofreciendo sus servicios a los clientes, aplicando las medidas preventivas de higiene y seguridad recomendadas por las Administraciones. No obstante, han recomendado que no acepten nuevas reservas y que se cierren los hoteles en la medida en que se vayan quedando sin clientes.

En ese sentido, han señalado, por medio de un comunicado, que se deben cerrar piscinas y jardines y avisar a los huéspedes que deben permanecer en sus habitaciones.

La decisión se ha adoptado este lunes tras una reunión de la Junta Directiva de la asociación ante la situación generada por el Covid-19.

La patronal provincial ha incidido en que los clientes no podrán utilizar las zonas comunes y no salir del hotel salvo para urgencias, farmacia, o compras de alimentación. "Utilizar el room service, quien tenga este servicio, y si no procurar coger la comida del buffet, comedor, cafetería y consumirlo en su habitación", han indicado.

Tras el Estado de Alarma adoptada por el Gobierno de España, APHA ha concluido que tiene que "imperar el sentido común y que el hotelero tome su propia decisión en función del tipo de cliente que tenga, velando por la seguridad de sus empleados y clientes".

"Por ello, recomendamos el cierre paulatino de los hoteles conforme se vayan quedando los establecimientos vacíos y aconsejamos a nuestros asociados mantener las ventas cerradas, de momento, hasta el día 31 de marzo, o hasta nueva orden", han puntualizado.

Asimismo, han dicho que "en todo momento se seguirá las pautas e indicaciones que el Gobierno y las instituciones vayan indicando por ello desde nuestra organización, seguiremos informando al asociado de todas novedades que se vayan sucediendo.