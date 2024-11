Aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de València la creación de una comisión para analizar la gestión de la DANA

El equipo de Catalá defiende la "agilidad" y "rapidez" en su actuación mientras PSPV y Compromís piden "aprender de los errores"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión que lleve a cabo "los estudios y análisis de la gestión de la DANA" del pasado 29 de octubre, que ha afectado a las pedanías de la Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo de la ciudad, entre otras muchas poblaciones de la provincia de Valencia, y que ha dejado hasta el momento un total de 219 víctimas mortales.

Esta decisión se ha adoptado a partir de sendas mociones presentadas por el PSPV y Compromís, que reclamaban la creación de una comisión de estudio de la gestión del Ayuntamiento y de reconstrucción postDANA, respectivamente, y una alternativa presentada por el equipo de gobierno. Durante el debate, los grupos han pedido un receso para pactar un texto conjunto, que es el que ha dado paso al acuerdo definitivo.

El texto aprobado establece que la comisión formulará "las propuestas necesarias relativas a la recuperación de las zonas afectadas" que tengan en cuenta "las líneas de actuación prioritarias" aprobadas por la Junta de Gobierno Local la pasada semana.

Así, el objeto de la comisión será realizar "estudios y análisis de lo que ocurrió el día de antes de la DANA, durante el día 29 e incluso después". "Con esto estaríamos todos de acuerdo", ha expuesto la concejala del equipo de gobierno Julia Climent, que ha valorado que la moción alternativa del ejecutivo local es "mucho más completa" que las propuestas por la oposición porque incluye "no solo propone aprobar la creación de la comisión, sino también su concreción".

Según el acuerdo, la comisión estará presidida por la alcaldesa, que podrá delegar la presidencia en la primera teniente de alcalde, y la integrarán cuatro concejales, uno por cada grupo político. El objeto de la misma será llevar a cabo "todos los estudios pertinentes, sin descartar nada".

Respecto a su régimen y funcionamiento, será el mismo que el de las comisiones permanentes, con "las comparecencias que se consideren necesarias". En cuanto a las sesiones, se propone que sean semanales, sin perjuicio de que la propia comisión pueda acordar celebrar más o menos. Y sobre los plazos para concluir los trabajos, con la elaboración de un informe, será de tres meses, aunque el pleno lo podrá prorrogar.

Climent también ha planteado incorporar, como proponía la moción alternativa, un calendario de actuaciones en el corto, medio y plazo para la rehabilitación, y establecer que la sala de comisiones informativas sea el lugar de reunión, así como que se pueda solicitar la participación de miembros de la corporación, personal municipal y de otras administraciones, entidades y personas expertas. "Es una comisión con un objeto amplio (...) y que puede comenzar a funcionar ya en los próximos días", ha resaltado.

"AGILIDAD" Y "RAPIDEZ"

Al margen de ello, durante el debate de las mociones en el pleno municipal, el equipo de gobierno --integrado por el PP y Vox-- ha defendido su gestión de la catástrofe de la DANA y ha sostenido que ha estado desde el pasado 29 de octubre "trabajando junto a los vecinos" afectados con "agilidad" y "rapidez", al tiempo que ha llamado a centrarse ahora en el proceso de reconstrucción. "No hagamos perder más tiempo a los valencianos", ha expresado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero.

El edil ha subrayado que la noche del 29 de octubre y la siguiente estuvieron "más de 40 horas sin dormir, en el CECOPAL, reunidos ininterrumpidamente sin salir de allí, atendiendo las emergencias, habilitando un polideportivo para las personas rescatadas y evacuadas que esa noche pudimos salvar, dándoles comida caliente y una cama porque no podían volver a sus casas".

Durante el debate de las mociones, la concejala del PSPV María Pérez ha sostenido que la DANA ha puesto en evidencia "una serie de carencias estructurales en nuestra gestión territorial". "Esta crisis nos obliga a plantear cambios, es el momento de repensar lo que no ha funcionado", ha señalado, al tiempo que ha emplazado a "aprender de los errores y trabajar para corregirlos".

También ha lamentado la "ausencia de mecanismos efectivos de colaboración y coordinación" entre los municipios afectados y la ciudad de València y, ante esta situación, ha apostado por impulsar "soluciones conjuntas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía". "Esta incapacidad para organizar una respuesta integrada son señales claras de una gobernanza que no está a la altura de las necesidades del área metropolitana", ha recalcado.

Además, se ha preguntado si los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento de València "podrían haber llegado mucho antes y mejor a los municipios vecinos que lo habían perdido todo" y ha considerado que esto "hubiera sido más probable" en caso de haber existido una entidad metropolitana. Por ello, ha abogado por avanzar hacia un modelo que "se adapte a las necesidades reales y actuales".

"COORDINACIÓN Y EFICACIA"

Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno y del PP, Juan Carlos Caballero, ha cuestionado que la creación de esta entidad sea la solución que planteen para "los cientos de miles de afectados por la peor catástrofe natural del mundo". "Si hay algo que nos está reclamando la ciudadanía a todos los políticos es agilidad, rapidez, coordinación y eficacia en la toma de decisiones para que la reconstrucción sea lo más rápida y reparadora posible", ha subrayado.

Así, ha considerado que el debate sobre la creación de esta entidad está "alejado del sentir" de los afectados. "Lo que necesitamos es rapidez, no más burocracia (...), se necesita más y mejor coordinación, no una entidad que añada un nivel más de gobernanza", ha argumentado Caballero, que ha calificado la iniciativa del PSPV de "desafortunada e inoportuna". "No hace falta ninguna entidad más, lo que hace falta es respetar la distribución de competencias vigentes", ha apuntado.

Por su parte, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha señalado que esta tragedia ha demostrado las "grandes deficiencias" de gobernanza de la zona y de los planes y programas para hacer frente a los "efectos destructivos" del cambio climático. También ha criticado la "falta de coordinación" durante la emergencia de la DANA y ha reclamado medidas para poner solución a esta situación, aunque ha llamado a "no repetir los errores del pasado".

Al margen de ello, ha acusado a Caballero, que también es responsable de Protección Civil, de "no hacer nada" el pasado 29 de octubre y le ha preguntado "dónde estaba esa tarde y noche". "Usted dice que los afectados lo han perdido todo, claro que lo han perdido todo, pero lo que no han perdido usted es la soberbia", le ha afeado.

También ha denunciado la "incapacidad palmaria" del PP para gestionar la emergencia al "dejar abandonada a la gente" como, a su juicio, ha hecho tanto el Consell liderado por Carlos Mazón como el Ayuntamiento de València encabezado por María José Catalá.

"Tenemos una alcaldesa y un gobierno catastrófico que dijo que en València no había pasado nada", ha denunciado, al tiempo que ha acusado a la primera edil de "ponerse de perfil" ante la gestión del jefe del Consell y le ha emplazado a "responder de su inacción". "¿Por qué no movilizaron a los bomberos, Policía Local y Protección Civil? ¿Por qué no evacuaron a esa gente que acabó muriéndose?", ha cuestionado.

Caballero ha censurado estas "palabras miserables" de Grezzi y, frente a ellas, le ha espetado: "Antes de preguntar qué estábamos haciendo aquí, pregúntese qué estaba haciendo usted, porque este gobierno estaba trabajando junto a sus vecinos".