Aprobada por unanimidad en València la paralización de licencias de pisos turísticos y usos hoteleros para el Cabanyal

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este martes por unanimidad, en el pleno ordinario de enero, paralizar la tramitación de licencias de pisos turísticos y del resto de usos hoteleros en el ámbito del Plan Especial del barrio del Cabanyal-Canyamelar.

Esta propuesta ha sido impulsada por el ejecutivo local que forman PP y Vox y preside la alcaldesa María José Catalá "tras detectar en los últimos meses un incremento de la implantación de alojamientos turísticos de todo tipo, tanto apartamentos como hoteles", en esta zona de los poblados marítimos.

La iniciativa ha llegado a la sesión plenaria por despacho extraordinario, fuera del orden del día. El gobierno municipal anunció este jueves la medida y que sería presentada y sometida a votación en el pleno de esta jornada.

Tras su debate, la proposición ha contado con el voto a favor del equipo de Catalá y también con el sí de los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV. Con esta decisión se extiende al citado ámbito del Cabanyal-Canyamelar la conocida como "moratoria turística" para la concesión de licencias a apartamentos turísticos aprobada por el consistorio en mayo de 2024 al barrio del Cabanyal-Canyamelar.

Esta zona de la ciudad de València quedó inicialmente excluido de esa moratoria, es decir, de la suspensión de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros acordada por la corporación municipal el 28 de mayo de 2024 teniendo en cuenta que el Cabanyal-Canyamelar "cuenta con una regulación específica del uso terciario de vivienda turística". No obstante, ante el incremento detectado en la implantación de este tipo de alojamientos en esa zona se ha decidido ahora añadirla.

La "moratoria turística" supone la suspensión durante un año de la tramitación y el otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos apartamentos turísticos, incluido también el cambio de uso de todo un edificio, o de una parte del mismo, ha recordado el consistorio.

La administración local ha señalado también que esta "nació con la intención de controlar el crecimiento indiscriminado de estas tipologías y regular urbanísticamente su implantación, al hilo de varios estudios e informes sobre la incidencia de viviendas y apartamentos turísticos en la ciudad de València". La zona afectada por ese documento se encuentra dentro del ámbito de 'Ciutat Central', así como en los barrios y pedanías de Benimàmet, Carpesa, Poble Nou, La Punta, El Palmar, El Saler y El Perellonet.

El Ayuntamiento ha añadido que tomó esa medida "después de que los servicios municipales detectaran, a nivel general, un incremento de la actividad turística en la gentrificación turística y la turistificación que se concretaba en una serie de aspectos como el diferencial entre la actividad turística frente al arrendamiento tradicional; el incremento de precios en el mercado de la vivienda; la concentración de la oferta de alojamiento turístico en pocos barrios; la creciente oferta hotelera en relación con la población y la negativa percepción ciudadana ante este incremento del alojamiento turístico".

"CORROBORADO UN INCREMENTO"

Tras la adopción de la "moratoria turística" el pasado 28 de mayo, el consistorio "ha corroborado un incremento de la solicitud de las licencias de alojamiento turístico en el ámbito del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar inicialmente excluido".

En esta zona de la ciudad y sólo en 2024, los servicios municipales contabilizaron nueve solicitudes de títulos habilitantes para establecimientos hoteleros con un total de 478 plazas, ha precisado la administración local. Asimismo, ha apuntado que de estas, 136 plazas fueron registradas antes del acuerdo plenario de suspensión y 342 plazas tras el citado acuerdo.

Además, en la misma franja temporal y en el mismo barrio se registraron solicitudes de títulos habilitantes para 147 viviendas turísticas (538 plazas), una pensión (39 plazas) y un hotel (78 plazas), lo que supone un total de 655 plazas. De todas ellas, 324 plazas fueron pedidas antes de la moratoria y 331 a posteriori.

Igualmente, se presentaron en el Servicio de Licencias Urbanísticas 223 solicitudes de informes de compatibilidad para uso terciario hotelero. De todas ellas, 104 fueron presentadas antes del acuerdo plenario de mayo de 2024 y 117 con posterioridad.

El Ayuntamiento ha detallado que "todo lo anterior, comparado con las cifras de 2023, ha supuesto un incremento del 300% en el número de solicitudes del Servicio de Licencias de Actividades y un aumento del 227% en el número de plazas".

El acuerdo adoptado en la sesión plenaria entrará en vigor a partir de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) en los próximos días.

"UN AÑO EN EL CAJÓN"

Durante el debate de este punto presentado por despacho extraordinario, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha criticado que el gobierno local tuviera "un año en el cajón" la moratoria "mientras se disparaba el número de licencias", al tiempo que ha lamentado que no se haya revisado y se haya hecho cumplir.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha destacado que el ejecutivo debe darse cuenta de que la proliferación de apartamentos turísticos "es un problema de toda la ciudad" y ha pedido que la moratoria se aplique en toda València, que "incluya a todos los barrios". Ha censurado que en ella se dejara fuera a algunos barrios y ha considerado que la decisión de extenderla al Cabanyal llega "tarde y mal" y no "cuando toca".

"CON INFORMES Y CON SENTIDO"

El edil de Urbanismo, Juan Giner, ha respondido que "las cosas se llevan con informes y con sentido". "La jurisprudencia dice que usted no puede prohibir unánimemente un uso de manera global y completa", ha añadido, tras lo que ha señalado que no se incluyeron en la moratoria Ciutat Vella y el Cabanyal porque tenían "una regulación específica" y no tenían tanta demanda de licencias.

Giner ha aseverado que se ha decidido incluir el Cabanyal "cuando han saltado los indicadores" y ha insistido en que la suspensión se amplía "si hay elementos objetivos, no miedos subjetivos, que evidencien que hay una proliferación".