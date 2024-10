Aprobado el anteproyecto de ley de protección y ordenación de costa que persigue "equilibrio" y "reformular" el Pativel

Mus especifica que la norma que no pretende "sustituir" a la estatal, sino "complementarla": "No nos gusta, pero tenemos que respetarla"

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado el anteproyecto de ley de protección y ordenación de la costa, que tiene por objeto la gestión integral y sostenibilidad del litoral de la Comunitat Valenciana y cuyo "espíritu general" es buscar el "equilibrio" con la actividad económica, además de "reformular" el Pativel.

Con este paso, la Generalitat continúa la tramitación de un marco normativo que permita la ordenación "efectiva" del litoral y promueve la preservación de sus valores naturales y culturales, así como la prevención de riesgos, en particular los derivados del cambio climático.

Además, propone la conservación y mejora del patrimonio cultural de las áreas costeras y el resguardo de los núcleos urbanos y poblados tradicionales, según ha expuesto el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes.

Entre las competencias asumidas por la Generalitat se encuentra la regulación de la ordenación del litoral, la pesca en aguas interiores y la acuicultura, entre otras. Con la finalidad de implementar una planificación "coherente y adaptada a la singularidad" de la costa valenciana, se establece que será la propia Comunitat Valenciana, a través de Les Corts, la encargada de crear los instrumentos normativos necesarios para proteger estos ecosistemas.

En este sentido, la regulación de la ordenación del litoral se presenta como "esencial" para dotar de seguridad jurídica a las actividades costeras, reemplazando normas reglamentarias previas que "no garantizaban la estabilidad necesaria", a juicio del Consell.

La propuesta normativa se fundamenta en principios de protección y mejora ambientales, así como en la reordenación paisajística. Su finalidad es regular "de manera efectiva" el uso y la conservación del litoral garantizando "la compatibilidad entre las actividades económicas y la preservación del medio ambiente".

De este modo, su principal objetivo es ofrecer una regulación "coherente y responsable" que permita, entre otros aspectos, ordenar el territorio costero desde el mar hasta los límites territoriales; compatibilizar la protección de los valores naturales con el desarrollo económico; abordar el fenómeno de la regresión costera mediante herramientas de protección para las comunidades afectadas; e incluir a los ayuntamientos costeros en la gestión del litoral, dándoles voz en la toma de decisiones.

Con un total de 59 artículos, siete disposiciones adicionales y tres transitorias, la futura ley establece directrices para la ordenación del litoral, desde principios de distribución de competencias entre administraciones hasta la regulación específica de playas y un sistema de catalogación que clasifica estas en función de su grado de urbanización.

"REFORMULAR" EL PATIVEL

El anteproyecto también busca "reformular" el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) al elevar a rango de ley las normas básicas de zonificación del litoral, con el establecimiento de los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área.

El objetivo, defiende el Consell, es aportar una planificación "más clara y con mayor seguridad jurídica", dado que las normas generales "tendrán carácter legal", y será la norma reglamentaria la encargada de clasificar y catalogar cada zona del litoral, lo que pretende "aumentar tanto la seguridad jurídica como la flexibilidad en la gestión del territorio".

Asimismo, la futura ley se centrará en la protección de los valores naturales esenciales y de la biodiversidad evitando acciones que puedan dañarlos. Por primera vez, ha puesto en valor el departamento que dirige el conseller Martínez Mus, "una ley valenciana protegerá específicamente la posidonia, con la prohibición, con carácter general, del fondeo de embarcaciones sobre esta especie".

Otro de los objetivos pasa por impulsar la estrategia de la economía azul en la Comunitat Valenciana para promover un desarrollo "sostenible y responsable" de los recursos marinos y asegurar "beneficios económicos a largo plazo y respetar el medio ambiente".

SANCIONES

La parte final de la ley establece un régimen de inspección y sanciones orientado a "mantener el equilibrio entre los valores naturales y las actividades humanas".

Además, las disposiciones adicionales abordan la vigilancia de resoluciones estatales que puedan "afectar negativamente" a la costa valenciana, la elaboración de un inventario de terrenos costeros degradados y la creación de áreas de suelo para reordenar espacios que no sean recuperables.

"COMPLEMENTAR" LA LEY ESTATAL

El conseller Martínez Mus ha defendido que con este anteproyecto de ley se da "un paso más" en la protección de la costa, ha valorado que la norma pretende "ganar en seguridad jurídica y flexibilidad" y ha especificado que no pretende "sustituir" a la ley estatal, sino "complementarla". "No nos gusta, nos gustaría otro tipo de ley, pero obviamente no tenemos que respetarla y no pretendemos sustituirla", ha recalcado.

Además, ha puesto en valor que esta norma supondrá "sin ninguna duda una armadura" para cumplir con otro de los compromisos del Consell como es la reformulación del Pativel. Se trata, ha especificado, de "cambiar el paradigma" de este plan, que ha lamentado que genera "divergencias difíciles de entender y en algún caso imposibles", así como "mucha contradicción".

El titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha defendido que esta ley "compatibiliza la protección ambiental con los usos económicos" de la costa, además de proteger "firmemente" los valores naturales, a la vez que los "pone en valor" y permite "las actividades económicas que sean sostenibles".