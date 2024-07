Arranca el festival OWN con 30.000m2 para colocar a València "a la vanguardia de la tecnología"

Catalá destaca que es "la plataforma perfecta para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de innovación"

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival OWN, el evento de entretenimiento, innovación y tecnología "más grande de España", ha abierto las puertas este viernes en València, donde despliega más de 30.000m2 para colocar a la ciudad "a la vanguardia de la tecnología y creación de contenido".

Entretenimiento, tecnología, nuevas tendencias y "mucha diversión" confluyen en esta cita, que hereda el legado que dejó Dreamhack. El cambio de nomenclatura ha hecho que el festival, que se seguirá celebrando en la Feria Valencia, "se abra a un mundo de nuevas posibilidades: desde lo último en gaming, pasando por arte digital y acabando por la esencia de un evento conocido también por su tradicional a la par que espectacular LAN party", destacan sus impulsores.

OWN, acrónimo de Open World Now, "eleva la exigencia, la calidad y el número de actividades con el objetivo de dar una nueva visión al mundo de las ferias y festivales, tratando de combinar la experiencia digital con la física en lo que se conoce como 'phygital'".

CAPITAL DEL GAMING

Con más de una veintena de nacionalidades desde todas las partes del mundo, OWN --que se celebrará hasta el próximo día 7-- tiene entre sus elementos fundamentales los eSports, ya que dos de las mejores competiciones nacionales como son la Superliga de League of Legends y la Valorant Rising posicionarán a València como "la capital del gaming en España durante los tres días del festival".

Desde los más de 1000m2 dedicados al Sim Racing con competiciones como F1 y Assetto Corsa Competizione; pasando por la Womens Gaming Cup enfocada al deporte femenino; y acabando por eventos como OWN the Bus –el primer torneo sobre un autobús de la EMT- o OWN Kids Fest, un espacio dedicado a los más pequeños de la casa con títeres, pintacaras y teatro musical.

También habrá lugar para el networking, las charlas inspiradoras y los casos de éxito, ya que se pondrá en marcha OWN Connect, una plataforma que fusiona el dinamismo de los mercados B2C con el B2B.

Más de 60 ponentes de empresas de referencia en cada sector, líderes de opinión, expertos y profesionales se darán cita para compartir conocimientos con el visitante de un festival que abre las puertas a la divulgación. Implementando nuevas iniciativas como Valencia Game City con el objetivo de mejorar el ecosistema local de los esports y el gaming.

De esta manera, otro de los grandes alicientes serán los más de 100 podcasters y creadores de contenido de todo el mundo quienes también se reunirán en OWN para comunicar, entretener y acercarse aún más a sus respectivas comunidades de seguidores, quienes podrán ver en streaming gran parte de las actividades y competiciones de esports a través de Twitch.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado hoy el recinto por el que está previsto que pasen más de 2.000 gamers. "Estos especialistas en videojuegos, procedentes de un total de 21 países, compartirán espacio con unas 60.000 visitas y más de 60 ponentes de los 10 países en los que se encuentran las empresas líderes del sector", ha aseverado la primera edil.

Y ha subrayado que este festival, "además de convertir la ciudad en el epicentro de la diversión digital, es la plataforma perfecta para conectar a la industria local del videojuego con otras industrias productivas, tanto locales como internacionales, para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de innovación".

LIDERAZGO FEMENINO

En su recorrido, la alcaldesa ha mostrado interés por la trayectoria de un equipo de chicas programadoras que han desarrollado un proyecto de gaming y turismo, y de otras propuestas de liderazgo femenino, y ha recordado que las mujeres representan el 48% del mercado del videojuego y que, según la Asociación Española de Videojuegos, de los 18 millones de gamers que hay en España, 8,5 son mujeres.

En este punto, María José Catalá ha resaltado "la voluntad municipal de impulsar la presencia femenina y la participación en este tipo de eventos, que también tiene un fuerte componente educacional, y en esta industria de este sector en general".

En esta línea, cabe destacar que entre las novedades del Festival OWN se encuentra la Women’s Gaming Cup, una competición que aúna el fútbol femenino tradicional con el virtual. Concretamente, jugadoras representantes de Valencia CF, Levante UD y Villarreal CF, hoy se han batido en duelo, a modo de exhibición triangular, formando pareja con tres creadoras de contenido.