Una asociación denunciará las presuntas terapias de conversión de un docente en Valencia y ofrece asesorar a víctimas

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentará ante la Fiscalía Provincial de Valencia --previsiblemente a lo largo de la próxima semana-- una denuncia por la presunta promoción y aplicación de esas prácticas por parte de un docente de un colegio de la localidad valenciana de Alaquàs.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la entidad, consideran que los hechos podrían enmarcarse en el artículo 510.2.a) del Código Penal por lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de colectivos protegidos.

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión --una organización de ámbito nacional que reúne a profesionales de diversas ramas, como el derecho, la psicología o la comunicación, para luchar contra la práctica de terapias de conversión en España-- muestra su "rechazo absoluto a los hechos reportados en medios en relación con la promoción y práctica de terapias de conversión por parte de un docente del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs, así como en el Centro Diocesano de Orientación Familiar 'Mater Misericordiae' de Valencia", que este profesor dirige.

Además de recalcar su condena a estas prácticas, que, según advierten, "siguen absolutamente vigentes en la actualidad", comunican que están abiertas a recibir todos los testimonios de las posibles víctimas de estos hechos al objeto de ofrecerles asistencia jurídica gratuita y poder formular una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia.

Con ese objetivo, invitan a la personas interesadas a contactar con la asociación a través de los correos electrónicos www.noesterapia.net y hablamos@noesterapia.net para denunciar estos hechos "de forma conjunta y detallada".

En cualquier caso, No es Terapia asegura que la entidad ejercerá igualmente las acciones legales. "No vamos a descansar hasta que no se investigue esta violencia, se repare íntegramente a las víctimas y se condene a los perpetradores por los delitos que están cometiendo impunemente desde hace años", advierten.

MÁS DENUNCIAS

Tras conocerse la denuncia de varios alumnos del docente --destapada por el diario Levante--, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha anunciado que va a poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos.

"Tras tener conocimiento de los hechos supuestamente acaecidos en un centro concertado de Alaquàs, la Inspección Educativa ha tomado cartas en el asunto y ha elaborado un informe que es taxativo: la ley ha de ser cumplida", ha aseverado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

Por su parte, fuentes del Arzobispado de Valencia manifestaban que, "a pesar de que no consta que se hayan realizado practicas de este tipo, ante estas noticias, realizará una investigación sobre las actuaciones que se han conocido". Asimismo, declaran que no ha llegado ninguna queja de personas que hayan sido atendidas en el Centro de Orientación Familiar (COF).

Y desde el propio centro Madre Josefa Campos han hecho público un comunicado en el que informan de que, "ante la gravedad de los hechos publicados", ha abierto un expediente disciplinario en el que el docente "ha negado todas y cada una de las noticias aparecidas".

Agrega que el centro educativo se ha puesto en contacto con la Inspección y Administración educativa para "recabar más información y, en su caso, interponer denuncia en la Fiscalía".

"Con independencia de lo comunicado en el punto anterior, y de la información que la Administración pueda facilitar, el colegio Madre Josefa Campos va a poner en conocimiento de la Fiscalía todos los hechos que conoce, poniéndose a disposición de la misma para la colaboración y el esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias", apuntan.

En su nota, el centro recalca que "la comunidad educativa del colegio, titularidad, claustro de profesores y trabajadores está totalmente comprometida en la igualdad real y efectiva y en el cumplimiento de los derechos y la igualdad de trato de las personas LGTBI".

CONDENA "EXPRESA"

"Los principios de respeto y no discriminación por razón de sexo forman parte del ideario y del carácter propio del centro y por tanto, el colegio condena de manera expresa cualquier actuación que atente contra estos principios".

"El colegio prohíbe cualquier comportamiento o expresión que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de cualquier persona en función de su orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales", concluye.