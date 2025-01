La AVL revisita la obra de Maria Beneyto y defiende su derecho a formar parte del currículo escolar

Publicará diversos materiales inéditos como la novela 'Al límit de l'absurd', y la traducción al inglés de un recopilatorio de poemas

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua(AVL) revisita y contextualiza la obra poética y literaria en valenciano de la escritora María Beneyto y reivindica el derecho a que su obra forme parte de los currículos escolares: "Mientras que no aparezca en los libros que estudian nuestros estudiantes, no existirá", ha sostenido la académica Carme Manuel.

En estos términos se ha expresado este jueves Manuel durante el acto de presentación de las actividades que la AVL ha organizado en homenaje a la figura de la escritora valenciana Maria Beneyto --Escritora del Año 2025 por el ente normativo del valenciano-- y que forman parte del programa de recuperación y reivindicación de autoras valencianas del periodo de posguerra que la institución lleva desarrollando desde hace unos años.

La presentación ha contado con la presencia de la presidenta de la institución, Verònica Cantó, y de los académicos que componen la comisión --que ha elaborado las actividades-- entre los que se encuentran Carme Manuel, Josep Palomero y Ramón Ferrer.

La presidenta de la AVL ha señalado que el objetivo principal de esta celebración es "contribuir a la difusión a todos los niveles, a la divulgación en todos los ámbitos y a todos los públicos".

"Es necesario conocer y reconocer a nuestras figuras literarias. Solo así podremos quererlas, darles el valor que merecen y situarlas en el lugar preeminente que les corresponde, como parte de nuestro patrimonio cultural, literario y lingüístico. Un patrimonio, evidentemente, al que ni queremos ni debemos renunciar", ha aseverado.

Asimismo, Cantó ha insistido en que la escritora valenciana "forma parte y tiene que continuar formando parte de nuestros referentes literarios" y, en este sentido, ha indicado que, para ello, "conviene no solo conocer y revisitar o visitar su obra, sino también salvaguardarla".

"UN ACTO DE AMOR A LA TIERRA"

En este sentido, ha definido a Beneyto como una escritora que "en tiempos difíciles y hostiles opta por elegir el valenciano como lengua literaria, como un acto de amor a la tierra, como le dijo a Joan Fuster en 1951".

Por su parte, Carme Manuel ha afirmado que la AVL se hará cargo de la producción en valenciano de la obra de la escritora ya que, según ha explicado, la institución busca transmitir a la ciudadanía que "la cualidad y la entidad de esta escritora se tiene que escribir con letras tan mayúsculas" y "debería ser global, tanto en su obra en castellano como en su obra en valenciano".

"Su producción en castellano es importante, fundamental y desde el principio elogiada, apreciada, estudiada tanto a nivel nacional e internacional. Incluso en todas las grandes antologías de posguerra y antologías que hoy en día también se están haciendo", ha subrayado Manuel.

En este punto, la académica ha aclarado que María Beneyto "no es una excepcionalidad" y ha manifestado que "entender la producción de las mujeres como una cosa excepcional hace que esas mujeres se vean como unas cosas monstruosas". "Y no es así", ha sentenciado.

"Lo que queremos transmitir es la idea de una genealogía femenina que desde los finales de la Guerra Civil, hasta nuestros días, se ha podido alimentar y ha desarrollado una serie de trayectorias importantísimas", ha defendido al tiempo que ha recalcado: "Que no estén en los libros de historia y que estén invisibilizadas no es su culpa, es culpa de la historia".

Así, Carme Manuel ha asegurado que el deber de la AVL como academia es "hacer que la producción en valenciano de Maria Beneyto pase a ser y forme parte de nuestros currículos escolares".

"Mientras que Maria Beneyto no aparezca en los libros que estudian nuestros estudiantes de secundaria, Maria Beneyto no existirá. Por lo tanto, y eso es uno de los grandes objetivos, no solo queremos recuperarla a un nivel de público en general, sino también entre los jóvenes y entre, los niños de menos edad", ha aseverado.

ACTIVIDADES EN HOMENAJE A LA ESCRITORA

La exposición itinerante 'Maria Beneyto: vida ferida de lletra' es la primera de las propuestas del programa que se pondrá en marcha. Su inauguración está prevista para el 20 de febrero en la Biblioteca Hemeroteca Tres Forques de València, donde se encuentra depositado el Fondo Maria Beneyto.

La muestra podrá verse en todas las bibliotecas municipales de la capital y, como en años anteriores, rodará por toda la Comunitat Valenciana. La exposición, formada por doce paneles que repasan la vida y la trayectoria literaria de la Escritora del Año 2025, con textos del profesor Josep Ballester, ha sido diseñada por el estudio GimenoGràfic.

El exhaustivo trabajo de investigación y de organización del Año Maria Beneyto ha permitido el hallazgo de material inédito, entre el que se encuentra la novela escrita en valenciano 'Al límit de l'absurd', que será publicada en la colección Textos Valencians de la AVL.

Asimismo, se coeditará, junto con la Institución Alfons el Magnànim, la Poesia completa en valencià. También se traducirá al valenciano la novela 'El río viene crecido', de 1959, en coedición con El Magnànim y Edicions Drassana.

Además, se hará una edición no venal de 'La dona forta' (1967), con la participación de la editorial Bromera. También se publicará una compilación de cincuenta poemas en valenciano de Beneyto traducidos al inglés por Paul S. Derrick.

Igual que en años anteriores, se ha programado una jornada didáctica destinada a los docentes que lleva como título 'Maria Beneyto: llegir els silencis compactes'. Esta actividad tendrá lugar el 10 de abril en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València e intervendrán Josep Ballester, Maria Lacueva, Rosa Roig, Cristina Escrivà, Alexandre Bataller, Carles Laínez, Alfons Pérez, Raquel Ricart y Rafa Lahuerta.

La institución publicará la guía didáctica 'Vida ferida de lletra', elaborada por la profesora Mireia Ferrando, que contiene material para los docentes de la ESO y el Bachillerato.

Por otra parte, la escritora Raquel Ricart y el dibujante Dani Olmo han creado el cómic 'Maria Beneyto: passió per l'escriptura' que pasará a formar parte de la colección Gráfica de Publicaciones de la Acadèmia.

RECITALES POÉTICOS Y DOCUMENTALES

La AVL también ha programado actividades con las que el público podrá disfrutar de la lírica de la escritora valenciana. Así, se hará un recital en el Aula de Poesía de la Universitat de València con la rapsoda Elsa Moreno y el grupo Las Sin Rostro. Y, en colaboración con la plataforma Poética 2.0, se ha programado para el otoño un recital poético con actores valencianos en el Teatre Micalet.

Asimismo, la institución también colaborará con el festival Lletres Vives, en que participa el alumnado de Bachillerato del Instituto Lluís Vives de València. Y los alumnos del Aula de Dibujo del Instituto Benlliure de València ilustrarán una selección de poemas de la escritora.

También se grabará el documental 'Irreductible', con guion de la profesora Maria Lacueva, escrito a partir de una entrevista con la escritora del año 2007. Además, el alumnado del Grado de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación creará un cortometraje, a partir de otro texto inédito encontrado por la Comisión Maria Beneyto: 'La llosa'.

La Orquesta de València añadirá otro estreno, la de una partitura que musica versos de Beneyto, una obra inédita de Salvador Navarro Valero que la Comisión ha encontrado en el Archivo Histórico Municipal de València.

Finalemente, la institución también se sumará a actos de homenaje organizados por otras instituciones que también recuerdan este 2025 la figura y la obra de Maria Beneyto.