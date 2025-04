El Ayuntamiento de Castelló se personará en los recursos contra el cambio de denominación del municipio

CASTELLÓ 24 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado hoy, con los votos a favor del gobierno municipal -PP y Vox- y en contra de PSPV y Compromís, la ratificación del decreto de personación del consistorio en los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia; la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta; la Confederación Intersindical Valenciana y la Plataforma per la Llengua ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el Decreto del Consell de la Generalitat por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio por la forma bilingüe.

Durante el debate de esta cuestión, el concejal de Compromís Pau Sancho ha explicado que la personación del Ayuntamiento "responde más a intereses partidistas que a criterios científicos o lingúisticos". "Lo que está en juego es qué papel tiene el valenciano en la vida publica", ha subrayado el edil, quien considera que "en una sociedad donde el castellano ya ocupa la mayor parte de espacios, mantener Castelló como forma exclusiva no es un ataque al castellano, es el nombre con el que la ciudad ha sido reconocida en la memoria colectiva de generaciones de castellonenses".

"Ustedes defienden una trampa retórica que relega al valenciano a un papel secundario", ha apuntado Sancho, quien ha señalado que el proceso para cambiar la denominación de la ciudad ha estado "lleno de irregularidades, pues no se contó con el aval de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ni de la UJI, ni se han atendido las alegaciones presentadas". "No se puede jugar con la identidad colectiva de un pueblo por sacar rédito político y defenderemos donde haga falta que el nombre es Castelló, una manera de querer la lengua, la historia y el territorio", ha añadido.

El concejal socialista José Segura, por su parte, ha subrayado que el cambio de denominación de la ciudad "va en contra de lo que afirman los técnicos en cuestión de toponimia". "El doble topónimo debilitará la presencia pública del valenciano, por lo que llegaremos donde haga falta", ha dicho.

Durante la explicación de voto, el concejal de Vox Luciano Ferrer ha manifestado que la no personación del Ayuntamiento en esta cuestión puede dificultar la defensa del consistorio. "El Ayuntamiento tiene el deber de personarse en este contencioso, nadie debe acusarnos a Vox de intentar marginar el valenciano y yo seré de Castelló o de Castellón cuando lo elija y no cuando me lo impongan", ha agregado.

Finalmente, la concejala del PP María España ha explicado que el proceso de cambio de denominación del municipio "ha seguido escrupulosamente la norma que regula cómo debe hacerse el cambio de denominación", y ha afirmado que el Ayuntamiento se persona "por la defensa de la validez de los acuerdos del Ayuntamiento, porque hay que defender el decreto por el que se aprobó la denominación bilingüe y porque la solicitud del cambio de denominación fue aprobada por el Pleno". "Es deber del Ayuntamiento defender sus propios actos", ha concluido.