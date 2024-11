El Ayuntamiento de València dispone de 41 viviendas para realojar a vecinos de las pedanías afectadas

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València dispone de 41 viviendas para realojar a vecinos de las tres pedanías de la ciudad --La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral-- afectadas por la dana que el pasado 29 de octubre afectó a distintas localidades de la provincia. Por el momento, se han alojado a 18 personas, muchos de ellos menores con sus padres, y faltan por reubicar 13 personas.

Así, lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, en la visita que ha realizado a las instalaciones que ha cedido el Ayuntamiento a la ONG World Central Kitchen en el Tinglado 2 del Puerto, que ha reclamado al Estado que ceda las viviendas de la Sareb para formar parte de este parque de viviendas que se pondrán a disposición de los afectados.

Catalá ha destacado que el pasado 11 de noviembre comenzó a realojar a los primeros damnificados de estos núcleos de población de la capital valenciana en esos inmuebles de propiedad municipal.

Asimismo, las familias que fueron rescatadas tras las inundaciones, que han perdido sus viviendas y que no tenían una alternativa para ir a casa de familiares, fueron trasladadas la misma noche del 29 de octubre a los centros de recepción habilitados por el Ayuntamiento, en La Petxina y l'Alqueria del Basket.

Posteriormente, se trasladaron a una residencia ubicada en el barrio de Benicalap y al albergue que cedió el Consell Valencià de la Juventud "para que tuvieran una mayor comodidad y privacidad, donde han sido asistidos".

En total y hasta el momento, han sido realojadas 18 personas en seis viviendas municipales, donde podrán estar seis meses prorrogables otros seis meses hasta que puedan rehacer sus vidas con las ayudas aprobadas por el Gobierno y por la Generalitat. Entre las personas realojadas, hay dos familias con un bebé cada una de ellas y dos con menores a su cargo, ha precisado el consistorio.

"Servicios Sociales está realizando un gran trabajo individualizado y las trece personas que faltan serán realojadas antes de finales de esta semana. A todas ellas les realizamos el seguimiento para ayudarles en esta difícil situación", ha explicado la alcaldesa de València, María José Catalá.

"Son familias que lo han perdido absolutamente todo" y a las que, "desde el minuto uno y desde el primer día, el Ayuntamiento no les ha dejado solos", ha afirmado la primera edil. Asimismo, ha resaltado que los departamentos de Servicios Sociales y Vivienda están coordinados para dar respuesta a todos las familias que han solicitado una vivienda.

A través de la información recogida en las Oficinas de Atención de Afectados, se está llamando a quienes han solicitado vivienda. "Muchas de ellas se habían trasladado a vivir a casas de familiares", ha apuntado el Ayuntamiento, que ha señalado que "se ha priorizado a las familias con menores".

En algunos casos, ha agregado, se ha comunicado al consistorio que prefieren seguir en casa de familiares hasta que reformen o reconstruyan la suya. Para el resto de vecinos que han solicitado una vivienda, el Ayuntamiento ya está trabajando en su reubicación.

REALOJOS

De las 41 viviendas de propiedad municipal puestas a disposición de los afectados de las pedanías, 11 están situadas en diferentes puntos de la ciudad y son las primeras que se están usando para realojar a los vecinos. A estas se suman las de un edificio completo de 22 viviendas y 8 en La Torre que se pondrán a disposición una vez el edificio reúna todas las condiciones.

"No vamos a dejarles solos. Estuvimos con ellos cuando los rescataron la noche del 29 --de octubre-- y desde ahí no les hemos soltado la mano y no lo vamos a hacer", ha señalado la alcaldesa.

El Ayuntamiento de València ha destacado también que el gobierno municipal --de PP y Vox-- ha trasladado al Ejecutivo central que ponga a disposición de este consistorio viviendas de la Sareb para dar respuesta a todos los afectados e ir cubriendo toda la demanda.