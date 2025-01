El Ayuntamiento de València valora expropiar para avanzar en la recuperación de Les Covetes de Sant Joan

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València valora actuar mediante expropiación o ejecución subsidiaria para seguir avanzando en la recuperación de Les Covetes de Sant Joan, el conjunto monumental declarado Bien de Relevancia Local (BRL) que, a su vez, forma parte del conjunto BIC de la iglesia de los Santos Juanes.

Los concejales de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, y Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, han mantenido este miércoles una reunión con representantes de la Asociación Recuperem Les Covetes de Sant Joan.

En la reunión también han participado el arquitecto redactor del proyecto, Carlos Campos; representantes de la empresa de restauración EMR; y el párroco de la Iglesia de los Santos Juanes, Gonzalo Albero.

La asociación, que aglutina a la mayoría de los propietarios de les covetes, dispone de un proyecto básico de restauración redactado por el mismo arquitecto que ha desarrollado el proyecto de restauración de la iglesia de los Santos Juanes, Carlos Campos. Dicho proyecto fue aprobado por la Dirección General de Patrimonio Cultural en el año 2022, y se ajusta a la normativa del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella.

El proyecto contempla el uso de las covetes como espacio comercial para productos artesanales y culturales. "Hemos mantenido una reunión de coordinación para continuar adoptando desde el Ayuntamiento de València cuantas medidas resulten necesarias conforme a derecho para impulsar la rehabilitación y la puesta en valor de les covetes de la Iglesia de los Santos Juanes y, en definitiva, para completar la recuperación patrimonial de este importante enclave urbano de nuestra ciudad", ha explicado el concejal de Cultura, José Luis Moreno.

En este sentido, el edil ha avanzado que la mayoría de propietarios representados en la asociación está de acuerdo en cómo acometer la restauración, pero al no existir un consenso del 100% de la propiedad, el consistorio estudia la posibilidad de actuar "por expropiación o por ejecución subsidiaria en la rehabilitación de las 4 covetes cuyos dueños no quieren o no pueden participar, pero por causa de interés social, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano".