Ayuntamientos valencianos guardan minutos de silencio por las víctimas mortales de la DANA

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han guardado este lunes minutos de silencio en memoria de las víctimas mortales de la DANA, 210 según la última cifra provisional, una convocatoria impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ante los distintos consistorios como muestra de duelo.

En la ciudad de València se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento, ante el edificio consistorial, con la presencia de la alcaldesa, María José Catalá, los concejales de la corporación, personal empleado público, además de ciudadanos que se han congregado en la plaza. También ha asistido el vicepresidente 1º de Les Corts Valencianes, Alfredo Castelló, o el diputado de Vox en el Congreso Carlos Flores, entre otras autoridades.

Catalá ha manifestado que el consistorio y la corporación en su conjunto "se suman a las muestras de dolor por esta catástrofe y quieren trasladar el pésame a los familiares y amigos de las víctimas de esta terrible tragedia", según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, la primera edil ha contrapuesto las "varias realidades" que viven la ciudad y sus pedanías con las de los municipios limítrofes. "No digo nada nuevo que no estén visualizando. La ciudad tiene una situación aparente, que no real, de normalidad, y las pedanías están en una situación, dentro de la desgracia, de recuperación", ha expuesto.

Así, ha indicado que en estas localidades "ya se están sacando o trasladando los vehículos" arrastrados por el agua, además de "gran parte" de los enseres. "Se ha intentado trabajar con los servicios de limpieza reforzando esas áreas", ha especificado. Mientras, la "tercera realidad" es la de los municipios vecinos, que tienen "una situación tremenda".

En este sentido, la alcaldesa de València ha avanzado que, en la medida en que se pueda "restablecer la situación" de las pedanías, la ciudad "intentará ayudar todo lo que podamos a los municipios limítrofes". "Si van hoy a La Torre, Castellar o Forn d'Alcedo, la situación es de intentar volver a la normalidad, si es que puedo utilizar ese término, que no es el correcto", ha señalado.

Preguntada por las infraestructuras pendientes en barrancos, María José Catalá ha asegurado que ahora "no es momento" de abordar esta situación y ha afirmado que el tiempo de hacerlo "ya vendrá". No obstante, ha considerado "evidentemente lógico" que, "después de esto", vendrá "una fase de planificación de nuevas infraestructuras". "Todos vamos a cambiar el chip", ha apuntado.