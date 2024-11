Badenas, sobre su viaje a Morella tras la DANA: "Ningún cargo de Vox ha dejado de estar donde debía"

PSPV y Compromís cargan contra los ediles de Vox: "Era más importante irse de escapada romántica que estar atendiendo" a los afectados

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha defendido que ningún cargo de su formación "ha dejado de estar donde debía de estar en el momento en que tenía que estar" durante la catástrofe provocada por la DANA y ha afeado a los ediles de los partidos de la oposición --PSPV y Compromís-- que no hayan "colaborado nada" en esta emergencia "por mucho que digan".

De esta manera lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas momentos antes del pleno del consistorio del mes de noviembre, celebrado este martes, sobre las críticas del PSPV y Compromís por ausentarse de la ciudad para irse, junto a la concejala de Emprendimiento y Agricultura, Cecilia Herrero, "de fin de semana romántico" el 9 y 10 de noviembre a Morella (Castellón), pese a los efectos que ha dejado la DANA en tres pedanías de la capital y otras localidades del área metropolitana.

Badenas ha afirmado que él personalmente dio orden a los integrantes de su grupo municipal para que no "hicieran postureo y trataran de sacar rédito político mediante las redes sociales" de la DANA. "La ayuda no se pide, se da a los necesitados", ha recalcado.

Al margen de ello, ha defendido que en Vox "desde el primer día" de la emergencia han estado "atendiendo a las personas afectadas en las distintas pedanías". Es más, ha asegurado que él mismo fue "el primer cargo político que estuvo en la superficie de Castellar".

"ESTUVE SUBIDO EN UN TRACTOR" EN CASTELLAR

"Estuve subido en un tractor y, a partir de ahí, con la concejal Herrero, el mismo día por la tarde ayudando a unos ancianos que habían visto inundada su casa, y al día siguiente ayudando a diversas personas de la pedanía del Horno de Alcedo y ayudando a las personas que estaban en la Torre", ha expuesto.

Por ello, ha reivindicado que en Vox han estado "al pie del cañón durante todo el tiempo y todos los días", además de tratar de "centralizar la ayuda humanitaria que ha venido de distintos puntos de España". "Incluso a altas horas de la madrugada estábamos tratando de coordinar trailers que traían comida y alimentos para los ciudadanos de las zonas afectadas, no solamente de la ciudad de València, sino también de los otros municipios afectados", ha precisado.

Así, ha recalcado que todos los integrantes del grupo municipal de Vox "han estado donde tenían que estar en cada momento", también "por supuesto en todas las reuniones a las que hemos sido convocados" en relación con la gestión de la DANA. "Hemos estado en la Junta de Gobierno, en todas las reuniones de la oficina de la postemergencia y hemos estado reunidos con los restantes concejales del equipo de gobierno para tratar de resolver todas las cuestiones", ha insistido.

"PASEÁNDOSE CON UN TRAJECITO Y MOLESTANDO"

En este punto, ha afeado a los partidos de la oposición --PSPV y Compromís-- que mientras el equipo de gobierno está "desempeñando su trabajo y ayudando a los vecinos" ellos estén "seguramente poniendo en una foto unas zapatillas manchadas de barro o paseándose con un trajecito y molestando en las operaciones que estaban realizando quienes verdaderamente estamos ayudando a las personas afectadas".

"No les he visto conmigo en ninguno de los lugares donde hemos estado trabajando, ni en la Torre ni en Horno de Alcedo ni tampoco en Castellar. No les he visto en ningún momento por allí. No sé dónde estaban, pero desde luego no estaban apoyando", ha sostenido. Por ello, ha advertido a los concejales de la oposición que "no vengan ahora a decir que son ellos los grandes héroes que van a resolver los problemas de los valencianos", porque es "falso".

FALTA "JERARQUÍA, AUTORIDAD Y DETERMINACIÓN"

En este contexto, Juanma Badenas ha considerado que durante la gestión de la DANA "han faltado tres principios que se necesitan en todas las sociedades y especialmente en las situaciones de emergencia: jerarquía, autoridad y determinación". Por ello, ha instado a "los responsables políticos del Estado y de la autonomía" estos principios para "la resolución de los problemas de los ciudadanos".

Mientras, ha valorado "modestamente" que el Ayuntamiento de València --donde Vox comparte gobierno con el PP-- ha realizado "una buena gestión de esta crisis". "Solamente hablo de aquello en lo que yo soy corresponsable, no puedo hablar de lo que no soy y donde no formo parte, y no formo parte ni del Gobierno de España ni del gobierno de la autonomía valenciana. Que sean ellos los que respondan de sus actos", ha argumentado.

Mientras, durante el pleno municipal, y tras las críticas del portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, al viaje de Badenas y Herrero a Morella, el segundo teniente de alcalde ha pedido la palabra por alusiones y ha reiterado que el miércoles 30 de octubre, "consciente de la gravedad" de la situación de la DANA del día anterior, se encontraba "recorriendo Castellar subido a un tractor" junto a la concejala Cecilia Herrero.

En este punto, y tras enumerar sus visitas a las pedanías afectadas como Castellar, Horno de Alcedo y la Torre en las últimas semanas, ha preguntado al PSPV "dónde estaban" sus representantes durante aquellos días, "cuando había que atender" a los afectados por la DANA.

"USAR LA TRAGEDIA CON FINES PARTIDISTAS"

Por ello, ha acusado a los grupos de la oposición de estar pendientes de "cálculos electoralistas aprovechando la tragedia" y les ha instado a "dejar de difamar y frivolizar". "Los valencianos merecen una oposición que no use la tragedia y el dolor con fines partidistas", ha defendido.

En esta línea, la edil de Vox Cecilia Herrero ha defendido que "las manos" de los representantes de su grupo estaban "desde el mismo día 29 ocupadas en cargar y descargar camiones y furgonetas, con botas de agua y en desescombrar y quitar barro", mientras que las del PSOE "estaban en hacer fuego". "Había que ser muy discretos y no hacer espectáculos lamentables subiendo fotos y vídeos a redes sociales", ha esgrimido.

"Mientras la cabeza de Vox estaba en organizar cuadrillas de limpieza, en conseguir la maquinaria para desescombrar y retirar barro, la cabeza de Compromís estaba en apoyar asociaciones y entidades catalanistas violentas para instrumentalizar la tragedia y el dolor de los valencianos con fines partidistas", ha reprochado a la coalición, en alusión a la manifestación del sábado 9 de noviembre en la que más de 130.000 personas exigieron la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. "Hemos tenido todos las manos y la cabeza donde las teníamos que tener en cada momento", ha insistido.

Por su parte, Borja Sanjuán (PSPV) ha lamentado que, mientras "había gente que trabajaba, había otros dos concejales de gobierno que se iban de escapada romántica a Morella" y ha afeado a Badenas su "enfado" al "reconocerse lo evidente": "Era más importante irse de escapada romántica que estar atendiendo en las zonas donde de verdad hacía falta este Ayuntamiento". Y la portavoz de Compromís, Papi Robles, en alusión a Badenas y Herrero, ha criticado que ambos no estuvieran en València pero sí "de pasión en Morella".