Badenas (Vox) asegura que "cualquier incumplimiento" del pacto de gobierno podría suponer la ruptura

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde de València y portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, ha afirmado que "cualquier incumplimiento" del pacto de gobierno suscrito junto al PP en el Ayuntamiento "podría suponer la ruptura" del ejecutivo local. Ahora bien, ha remarcado que "no se trata de poner líneas rojas" para la elaboración del presupuesto para 2025, sino de que sea "acorde" al cumplimiento de ese acuerdo.

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas antes del pleno municipal de septiembre sobre las recientes advertencias de la dirección estatal de Vox de que no descartan romper los gobiernos de coalición con el PP en los ayuntamientos por las diferencias en materia de inmigración como ya hicieron en julio con los ejecutivos autonómicos.

Cuestionado por esta posibilidad, por si Vox pondrá líneas rojas en los presupuestos y por si está en riesgo la continuidad del pacto de gobierno en València, Badenas ha hecho hincapié en que las cuentas para 2025 deben ser acordes al cumplimiento del pacto y a las competencias asumidas por su partido en el Ayuntamiento.

"Es el único tema", ha subrayado, tras puntualizar que "no se trata de poner líneas rojas" sino de que se cumpla el pacto de gobierno suscrito hace un año.

Dicho esto, el portavoz de Vox ha indicado que "si no se cumple el pacto, evidentemente se rompe cuando una de las dos partes no cumple". "No por motivos económicos (de las partidas de los presupuestos), sin que por cualquier incumplimiento se podría producir la ruptura del pacto", ha precisado.

Respecto a si podría haber una ruptura por un incumplimiento del PP en materia de inmigración, que es una competencia estatal, Badenas no lo ha aclarado y ha vuelto a exigir al Gobierno que cumpla "la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo la Ley de Extranjería", para que "lleguen (los inmigrantes) que cumplen la ley y los que no sean devueltos a sus países de origen ya sean mayores o menores" de edad.