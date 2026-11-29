El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, vota en Sueca - COMPROMÍS

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que espera que la participación en las elecciones generales de este domingo sea "masiva" para que "acaben ganando las ganas de progresar".

"Esperemos que hoy la participación sea masiva y que, en definitiva, hoy acabemos ganando las ganas de progresar, las ganas de dar pasos adelante y no pasos hacia atrás. En todo caso, esta es la fiesta de la democracia y lo que debemos de hacer todos hoy es ir a votar".

Así lo ha manifestado el portavoz de la coalición valencianista en declaraciones a los medios tras votar en el CEIP Cervantes de Sueca (Valencia), localidad de la que fue alcalde entre 2007 y 2011.