Baldoví lamenta que el Consell limite la condonación de la deuda a la dana: "Está generada por financiación injusta"

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha tildado de "lamentable" que la Generalitat limite la condonación de la deuda a los gastos por la dana y "quiera que se pague por una deuda generada por un sistema de financiación absolutamente injusto". "Respecto a la condonación a la deuda valenciana, lo que de verdad necesitamos los valencianos son más hechos y menos palabras", ha manifestado.

Baldoví ha invitado al PP y al PSPV-PSOE a "sumarse a las propuestas que desde siempre ha hecho Compromís tanto en la Ley de Presupuestos como en la Ley de Tracte Just". "Los valencianos no podemos seguir pagando por una deuda que no hemos generado", ha defendido en declaraciones remitidas a medios de comunicación.

Por su parte, la Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís, máximo órgano entre congresos del partido, se ha reunido este sábado en València y ha exigido la dimisión "inmediata" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su "negligente gestión" en el frente de la emergencia de la dana. También han reclamado al PP "seriedad" y que "dejen de hacer el ridículo con el tema de la condonación de la deuda", según ha indicado la formación política en un comunicado.

El coportavoz de Iniciativa-Compromís y diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado que Compromís "llegó a un acuerdo de investidura con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para que en esta legislatura se realizara una quitanza de la deuda valenciana de 10.000 millones de euros". "Entendemos que las circunstancias han cambiado y que, por lo tanto, tendríamos que aspirar a que se anule la deuda completa", ha apuntado.

"Hemos conocido que, cuando el PP parecía que pedía ayer la quitanza de la deuda histórica que tenemos los valencianos fruto de la infrafinanciación durante años por un sistema de financiación injusta establecida por PP y PSOE y por la corrupción histórica del PP, solo se refieren a aquella generada desde el pasado 29 de octubre por la dana", ha criticado el diputado.

POBLACIONES AFECTADAS

La Mesa ha tenido este sábado como punto principal del orden del día la intervención de los regidores del partido de las poblaciones afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. En sus intervenciones han explicado la situación en que se encuentran actualmente sus municipios.

Finalmente, la Mesa de Iniciativa-Compromís ha reclamado como medida necesaria a impulsar de manera "inmediata" el "fortalecimiento" de la financiación de las cercanías ferroviarias para mejorar el servicio y el soterramiento de las vías de Alfalfar- Benetússer-Sedaví.