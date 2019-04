Baldoví "pone la mano en el fuego" por la exgerente de Divalterra de Compromís que considera "una persona honesta"

Publicado 16/04/2019 21:03:55 CET

El candidato de Compromís a las elecciones generales, Joan Baldoví, ha afirmado este martes que la exgerente de Divalterra nombrada por Compromís, Agustina Brines, es "una persona honesta" y ha asegurado que en la formación están "muy tranquilos": "Yo pongo la mano en el fuego por Agus Brines, sé que es una persona honesta y que ha hecho su faena de la mejor manera que ha sabido".

Así se ha pronunciado el portavoz de Compromís en el Congreso al ser preguntado por el levantamiento del secreto de sumario del caso Alquería, por el que Brines fue detenida en junio de 2018 junto con otros seis cargos de la corporación provincial y de Divalterra: el presidente, Jorge Rodríguez, sus asesores Manuel Reguart y Ricard Gallego (jefe de Gabinete); el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de la empresa pública, Jorge Cuerda, y el otro director gerente, Xavier Simón.

Para Baldoví, "la gerente lo que hizo fue aprobar las directrices que le decía el Consell de Administración con un informe favorable del técnico". "En todo caso, si hay alguna deficiencia en el caso de la gerente de Compromís, sería una deficiencia administrativa y no penal", ha manifestado.

El candidato también ha destacado que "cada partido tiene que tomar las medidas que considere oportunas". Así lo ha afirmado al ser preguntado por las medidas que pueda tomar el PSPV-PSOE y su secretario general, Ximo Puig, a lo que Baldoví ha mostrado su "absoluto respeto". "Del resto del sumario no quiero opinar porque tampoco afecta a mi formación".

Por otra parte, preguntado respecto a qué opina del alzamiento del secreto durante la campaña electoral, Baldoví ha afirmado: "No me quejaré". "Los sumarios se levantan cuando se levantan. ¿Ha tocado ahora? Cuando toque hay que afrontarlo, y en definitiva, los juzgados y los jueces tienen su tiempo y probablemente no coincidan con los tiempos de la política", ha manifestado.