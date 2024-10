'Un bany propi', el film que reivindica la conquista femenina de los espacios: "Tenemos el derecho pero no autonomía"

La producción valenciana es la proyección inaugural de la 39 edición de La Mostra de València

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 24 de octubre al 3 de noviembre, proyectará en su gala de inauguración la película valenciana 'Un bany propi', un relato que reivindica la conquista femenina de los espacios: "Ahora también tenemos este derecho, pero no la autonomía para poder ejercerlo", ha censurado su directora.

La cinta se ha presentado a los medios este miércoles en los Cines Babel de València y la rueda de prensa posterior ha contado con la participación del director del certamen Eduardo Guillot; la directora y guionista de la cinta, Lucía Casañ; la actriz Núria González y el productor Eusebio Díaz.

La escritora Virginia Woolf aseguraba que para que una mujer pudiera escribir novelas necesitaba tener dinero y una habitación propia. Bajo esta premisa, Casañ toma como inspiración las palabras de la autora para desarrollar esta película en la que se presenta a Antonia, una mujer de mediana edad que recurre a la soledad de su cuarto de baño para poder ser la protagonista de su vida.

De este modo, la directora toma uno de los textos más icónicos de Woolf, 'Una habitación propia' para explorar, desde lo onírico, el realismo mágico y una estética de cuento, el viaje emocional de Antonia.

"Para mí, el baño es el único sitio donde puedo decir 'ocupado' y la gente me deja en paz", sostiene la protagonista al principio de la cinta en la que muestra su ritual particular por el que, a partir de sentarse en un retrete y sacar una libreta y un boli, consigue abandonar el papel que la sociedad le ha impuesto como madre y esposa para convertirse en lo que siempre había soñado: ser escritora.

Así, a través de la escritura, Antonia empieza a vivir su propia vida mientras va dejando por el camino las cargas que le venían impuestas para dar rienda suelta a su imaginación, muchas veces inspirada por las situaciones que presencia en los baños públicos y privados que va visitando.

LA INTIMIDAD DEL CUARTO DE BAÑO

Las referencias a los cineastas Kaurismäki y Douglas Sirk, y a películas como 'Amélie' y 'El anacoreta', también están presentes en el film donde el nexo entre la realidad y la ficción está representado por un pez naranja que se encuentra la protagonista en el indodoro y que la acompaña en toda esta historia.

Sobre la elección del cuarto de baño como espacio de conquista, Lucía Casañ ha explicado que se trata de un lugar "muy especial" donde cada uno encuentra su "intimidad". "Pensé que el cuarto de baño era el sitio idóneo para hablar de los espacios públicos, de los espacios privados y de lo que está connotado. Y creo que hoy en día más que nunca es muy necesario hablar del derecho a tener tu espacio desde donde sea, y más con el problema de vivienda", ha apuntado.

En este sentido, señala que en los baños públicos todo está connotado ya que cuentan con la etiqueta de 'hombre' o 'mujer', mientras que el baño de tu casa representa tu intimidad. "En el baño de tu casa estás desnudo y se pueden producir todo tipo de actividades extrañas que igual en otros espacios no se darían", ha deslizado.

En cuanto a la obra de Virginia Woolf, ha relatado que cuando la leyó, hubo un párrafo "fundamental" para ella en la que la escritora contaba que, el mismo año que se aprobó el sufragio universal, en 1916, recibió una herencia, y aseguraba que, entre el derecho a votar y el dinero, prefería lo segundo.

"Esto es políticamente incorrecto, pero muy real. Ahora también tenemos los derechos, pero no la autonomía para poder ejercerlos", ha subrayado la directora al tiempo que ha indicado que Antonia "siente que aunque tenga los derechos de poder hacer las cosas, está anclada a la educación tradicional y rígida que ha recibido de lo que se supone que tiene que hacer una mujer". "Por eso ella va a ir hacia la actualidad, poco a poco pero tiene que ir sintiéndolo, entendiéndolo y conquistándolo", ha afirmado.

Por su parte, Núria González, quien da vida a Antonia, ha asegurado que interpretar este papel ha sido un trabajo "muy fácil" y "muy bonito" porque conoce a "muchas Antonias": "Sin ir más lejos, yo tengo 62 años y mi madre 90. Por tanto, he visto en mi casa la necesidad de dinero para realizarse. Estas mujeres han vivido la vida de prestado, a mi me educaron para lo mismo, pero me escapé a través de un grupo de teatro, mi madre hubiera sido médico si en su época hubiera contado con los recursos necesarios", ha expuesto.

Forman parte del reparto también intérpretes conocidos del audiovisual valenciano como Carles Sanjaime, Amparo Báguena, Antonio Martínez 'Ñoño' y Manu Valls.

La película, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Shanghái y también ha pasado por el Festival de Jakarta, es una producción de Producciones Televisivas Mecomlys con distribución y ventas internacionales de Begin Again Films y la colaboración de À Punt, Institut Valencià de Cultura e Ivace.

La 39ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani está organizada por el Ayuntamiento de València, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, Palau de la Música, València Film Office (Fundació Visit València) y À Punt Mèdia como medio oficial y con el patrocinio de Hyundai Koryo Car.