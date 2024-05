Barcala reclama que una posible fusión de BBVA y Sabadell no conlleve la reducción de oficinas ni de empleos

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reclamado que una posible fusión entre el BBVA y en Banco Sabadell no conlleve la reducción de la red de oficinas ni la pérdida de puestos de trabajo, al tiempo que ha considerado que, de confirmarse, la fusión "no es una buena noticia" para Alicante.

Así se ha pronunciado este lunes el primer edil alicantino, al ser preguntado por los medios de comunicación por la posible fusión entre ambas entidades, ya que este lunes se reúne el consejo de administración de Banco Sabadell para valorar la oferta de fusión por absorción presentada por BBVA.

Al respecto, Barcala ha sostenido que "para Alicante no es una buena noticia", ya que la fusión entre ambas entidades "puede significar que la sede del Sabadell, heredero de la CAM y por tanto de los valores vinculados al territorio, se pueda ir". No obstante, ha recalcado que eso sería un interés "más egoísta y económico".

"A mí, lo que más me preocupa con diferencia es que una fusión pueda llevar consigo una reducción en la red de oficinas y la pérdida de empleos. Por tanto, si negocian y si tienen que llegar a algún acuerdo, lo único que sí que pido y exijo es que ni se resienta la red de oficinas ni se pierda un solo puesto de trabajo", ha aseverado Barcala.

En este sentido, ha señalado que, en ocasiones, "las ventajas en estas fusiones son a costa de los puestos de trabajo, de la red de oficinas y, al final, también es a costa del propio usuario o cliente, que ve deteriorado el servicio que recibe".

"A mí no me alegra esa fusión, a mí me preocupa que el Sabadell deje su sede social en Alicante y, por encima de eso, me preocupa una barbaridad y exijo que ni se toque la red de oficinas ni se pierda un solo puesto de trabajo", ha reclamado el alcalde alicantino.