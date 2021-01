Barceló destaca que ya se trabaja en una Estrategia postcovid para reforzar la atención del resto de patologías

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado este martes que ya se está trabajando en la elaboración de una Estrategia postcovid para reforzar el sistema sanitario y poder retomar la atención del resto de patologías con la misma periodicidad de antes de la pandemia.

Barceló, en una entrevista en Debate Abierto de la 8 Mediterráneo recogida por Europa Press, ha señalado al respecto que los Servicios Centrales de Sanidad ya "están dedicando muchísimas horas con mucho esfuerzo" a elaborar esta Estrategia y "diseñar qué vamos a hacer cuando acabe la covid y cómo se va a reforzar el sistema sanitario". Para ello, ha señalado que se está escuchando a todos los agentes implicandos para "incorporar sus propuestas".

De este modo, se trata de refozar el sistema para "asistir a todos los pacientes con otras patologías que ahora no están siendo atendidas" y a aquellos que "puedan agudizar su enfermedad" en este tiempo y que ahora no se les puede revisar con la misma periodicidad de antes de la pandemia porque los centros de Atención Primaria "no puede atender presencialmente".

Con todo, ha recalcado que para poner en marcha todas las medidas la Comunitat Valenciana precisa de "una buena financiación" porque "si no se concede la que llevamos muchísimos años reclamando al Gobierno de España es muy difícil poder dar un salto cualitativo".

"La Comunitat Valenciana y todos los que tenemos que decir algo sobre Sanidad estaríamos de acuerdo por dónde podíamos empezar pero necesitamos también de recursos económicos", ha recalcado.

Por otro lado, ha admitido que la Comunitat Valenciana aún está por debajo de las ratios europeas en número de personal de enfermería por población atendida pero ha matizado que es "un problema prácticamente de todas las comunidades y del Sistema Nacional de Salud". No obstante, ha destacado que la Comunitat cuenta con un recurso de la que carecen otras comunidades: la unidad de hospitalización domiciliaria.

"Es un recurso que tienen muy pocas comunidades y nosotros tenemos 2.000", ha destacado Barceló. Al respecto, ha aclarado que se trata de un recurso de "apoyo" paras personas que no viven en un recurso institucionalizado, como puedan ser las residencias, pero que sí que necesitan de atención en sus domicilios.

POTENCIAR LA PREVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

Por otra parte, ha destacado que hay que seguir potenciando de forma "extraordinaria" la investigación en la Comunitat Valenciana porque se ha demostrado que "sin la Ciencia no se hubiera llegado a la vacuna contra este virus tan desconocido que cada día se llevan muchas vidas".

Del mismo modo, ha abogado por seguir profundizando en el sistema sociosanitario y acotar y planificar muy bien este espacio en el futuro para atender todas las necesidades que se tienen que cubrir, al igual que "apostar mucho" por la prevención y por la Salud Pública. "Prevenir, cuidar y concienciar a la ciudadanía para que sean responsables de su propia salud", ha apostillado.