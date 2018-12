Un barco de Santa Pola con 12 migrantes rescatados espera una solución para llegar a puerto

Publicado 26/11/2018 12:07:50 CET

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barco pesquero 'Nuestra Madre Loreto' de Santa Pola (Alicante) mantiene a bordo a 12 personas, de diversas nacionalidades, a las que rescató del mar cuando viajaban en una patera el pasado jueves a 80 millas al norte de Libia, en la zona del Canal de Sicilia. Los responsables de la embarcación mantienen la esperanza de que "hoy se solucione todo" y reciban instrucciones para poder atracar.

La patera pidió "amparo" al barco alicantino al verse "acosada" por una patrullera de Libia que les persiguió y logró llevarse a varios de sus ocupantes. El resto saltó al agua y trató de subir al pesquero.

Según ha explicado a Europa Press el armador de la embarcación, José Durà, el rescate se produjo el pasado jueves y se está a la espera de que se confirme algún puerto al que poder acercarse. "Hoy tengo la esperanza de que se solucione todo, cinco días después", ha confiado.

Al respecto, ha precisado que el Gobierno está en contacto con el Patrón Mayor de Santa Pola y con el Patrón Mayor de la Cooperativa de Pesca de Carboneres, "donde también estamos afiliados". "Entre los dos están poniéndose en comunicación con las autoridades y con la gente competente en estos temas", ha comentado, aunque ha evitado concretar dónde podrían ser derivados.

"Me gustaría que, ya que han hecho esta aventura, que son gente que lo ha pasado tan mal, pudiera ir a un puerto para que, por lo menos, estuvieran medio bien", ha expresado, al tiempo que ha apuntado que "preferiría" que no les obligaran a devolverlos a Libia. "Pero ya no es decisión mía", ha hecho notar.

Los rescatados son de Senegal, Mali y Libia. A los doce rescatados se suman los 13 trabajadores de la tripulación, de manera que los "víveres van terminándose; queda para unos cuantos días más, pero confío en que hoy se termine todo esto".

Un médico de la ONG Open Arms, que tiene un barco en la zona, subió el pasado sábado al barco y aseguró que en general están en buen estado de salud.

CUARTO RESCATE

Asimismo, Durà ha detallado que esta es la tercera vez que el pesquero 'Nuestra Madre Loreto' rescata a personas del mar y que otro buque que tenía, el 'Catalina', también lo hizo en una ocasión. "Son cosas que pasan en la mar; es lo que hay porque las pateras van pasando de aquí para allá porque van buscándose la vida y llegar a Europa", ha recordado.

José Durà ha detallado que la embarcación trabaja la quisquilla y la gamba y que tiene previsto regresar a Santa Pola para el 21 de diciembre, justo para la campaña de Navidad.