Barrachina dice que la provincia está "mejor" que cuando llegaron y oposición le acusa de "falta de diálogo"

Durante el Debate del Estado de la Provincia



CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha asegurado que la provincia está "mejor" que cuando llegaron al Gobierno y ha resumido el primer año del PP al frente de la institución señalando que "ha escuchado a los ciudadadanos para resolver sus problemas y cumplir con la palabra dada"; mientras que los partidos de la oposición -PSOE y Compromís- le han acusado de "falta de diálogo y de voluntad de llegar a acuerdos".

Durante la celebración del Pleno que ha acogido el Debate del Estado de la Provincia, Barrachina ha asegurado que la provincia se está convirtiendo en "una tierra más atractiva, más lider, con más ilusión y más oportunidades para nuestros pueblos". "Los castellonenses eligieron al PP para que liderara esta casa, nos presentamos con un proyecto de provincia efectivo y con propuestas reales para mejorar la vida de nuestros pueblos, y estamos haciendo cosas con rigor, seriedad y cumpliendo la palabra dada", ha añadido.

La presidenta de la Diputación ha subrayado que el proyecto del PP es "amplio, abierto y libre, que no tiene tutelas ni condicionamientos de nadie". Así mismo, ha destacado que "lo que pasa en el conjunto de España también afecta a Castellón, ya que muchos problemas como el agua, la desigualdad entre territorios y un marco normativo que debilita sobre todo a los ayuntamientos más pequeños son claves para la provincia".

Así, Barrachina, que ha reclamado un pacto nacional del agua, ha resaltado que la Diputación seguirá actuando para garantizar "al máximo" el suministro de agua potable en todos los municipios. Así mismo, ha afirmado que "la ruptura de la unidad de los españoles también perjudica a los castellonenses", y ha apuntado la necesidad de contar con entidades locales fuertes, por lo que ha manifestado que es necesario adaptar las leyes administrativas de la esfera local a la realidad "con la máxima seguridad jurídica".

"Trabajamos sin descanso para todos los castellonenses, y nos mueve la razón de buscar lo mejor para esta tierra", ha significado la presidenta de la institución provincial, quien considera que la provincia está mejor que cuando llegaron al Gobierno. "Nos gustaría ir más deprisa y llegar más lejos, pero los ayuntamientos notan el cambio", ha dicho.

Al respecto, Barrachina ha destacado el Plan Impulsa, "que destina 32 millones de euros a los 135 municipios de la provincia"; así como las ayudas a los municipios de forma singular. También se ha referido al "aumento" de las ayudas de la Diputación para garantizar agua potable en los pueblos.

En este sentido, ha recordado que se van a realizar antes 31 diciembre de 2025 un total de 15 actuaciones en depuradoras por un valor de 11 millones de euros y que se ha firmado un protocolo con la Generalitat para ejecutar infraestructuras de abastecimiento de agua potable y ya están licitadas las obras del pozo de Canet, Traiguera y La Jana. Además, ha incidido en que están acabando los trámites para la constitución del Concorsio Provincial de Aguas.

Barrachina también se ha referido en su intervención al Plan Resol en materia de eficiencia energética, así como a las ayudas a disposición de los ayuntamientos para que puedan presentar alegaciones a las megaplantas fotovoltaicas. También ha destacado la iniciativa Diputació Respon "para dar respuesta inmediata frente a incendios y catástrofes". Además, ha señalado que el Consorcio de Bomberos contará con refuerzos este verano.

"Tenemos ambición por hacer grande esta tierra, hemos despertado a esta casa del sueño profundo en el que estaba y la provincia se parece cada vez a lo que merecen los castellonenses", ha asegurado Barrachina, quien ha criticado que, tras solicitar cuatro reuniones con ministros, solo uno le haya contestado y, además, derivándole a un secretario de Estado.

Por su parte, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha lamentado que la Diputación está "muy limitada" porque "carece de competencias para hacer muchas cosas" y sus recursos económicos son "limitados e insuficientes para llevar a cabo los proyectos que la provincia necesita". Además, ha indicado que la Diputación debe trabajar en la defensa de los agricultoes y ganaderos, y "combatir la deriva verde ecologista".

Ferrer ha apuntado la necesidad de inversiones "para que la provincia no tenga restricciones de agua", así como de combatir la despoblación "con más servicios", y de que las ayudas "prometidas" lleguen a la industria cerámica.

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha acusado a Barrachiana de realizar "poca autocrítica y mucha autocomplacencia", y le ha recriminado que actúe "sin diálogo". "Lamentamos que se recuperen dinámicas de la época más oscura de esta institución, que la están convirtiendo en una sucursal de la calle Génova", ha añadido.

"Castellón no ha ido a mejor en este año, pues no ha ido a mejor en los principales temas", ha explicado Guardiola, quien, no obstante, ha reconocido "algunos aciertos", como "favorecer la distribución de fondos a los pueblos pequeños, continuar el plan integral contra mosquitos o avanzar en políticas hídricas", entre otros. "Esto no esconde que la Diputación no prioriza a la gente de Castellón, actúa como si Vox estuviera en el Gobierno, que recorta en educación ambiental y elimina en memoria histórica, y cada vez se parece más al peor PP que ha pasado por esta casa", ha sentenciado.

PROPUESTA DE UNA MESA DE DIÁLOGO

Guardiola ha propuesto "para avanzar en la transparencia y la participación", modificar el reglamento de la Diputación e incorporar la constitución de una mesa de diálogo para la elaboración de los presupuestos, los planes de obras y servicios y los fondos de cooperación.

El portavoz del Grupo Socialista, Samuel Falomir, por su parte, ha acusado a Barrachina de dejar perder en este año el diálogo y renunciar a llegar a pactos con la oposición, "prefiriendo la vía de la unilateralidad". Según ha criticado, "la Diputacion está más alejada que nunca de los ciudadanos y no es un año de color de rosa, porque el Consorcio de Bomberos está peor que nunca".

"Han dejado abandonadas a familias de las víctimas del franquismo y hay muchas cosas que son mejorables, pero el suspenso más grande se lo damos en las formas y el talante, pues el diálogo ha sido inexistente, ya que casi todas las mociones que hemos presenado han sido rechazadas", ha señalado el socialista, quien ha apuntado la necesidad de reflexionar todos "para que todos podamos buscar soluciones y nuestro papel no sea solo presentar mociones que acabarán siendo votadas en contra". Falomir se ha puesto a disposición de Barrachina "para sumar".

El vicepresidente de la Diputación Héctor Folgado ha afirmado que "hoy no es hoy un buen día para ser diputado socialista o de Compromís, pues la realidad de la gestión del equipo de gobierno ha dejado sin argumentos a los partidos de la oposición", y ha apuntado que "el primer titular de este año es que esta provincia vuelve a tener Diputación".

Barrachina finalmente ha matizado a Falomir que ha tenido siempre la voluntad de acuerdo, pero -ha dicho- "es muy difícil cuando usted dice aquí unas cosas y el que le redacta las notas de prensa dice lo contrario, por eso decidí apartar un poco ese tipo de negociaciones, porque creo que en política no hay que mentir, y tanto usted como Compromís mienten en esta casa". No obstante, ha destacado que va a hacer un "punto y aparte" para sentarse a negociar, "pero siempre que no mientan".

Antes del Debate del Estado de la Provincia, el Pleno de la Diputación ha aprobado, por unanimidad, la asignación de los importes de las transferencias correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal Incondicional de la Comunitat Valenciana para 2024 por parte de la Diputación.