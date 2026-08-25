Barrachina urge al Gobierno a actuar en cauces: "Estamos abocados a nuevas situaciones de barrancadas en próximos meses"

El consejero de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina, durante una entrevista de Europa Press, a 5 de agosto de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha urgido al Gobierno de España a actuar en los barrancos y cauces de su competencia ante la próxima temporada de lluvias y ha advertido al respecto de que la Comunitat Valenciana está abocada a "nuevas situaciones de barrancadas en los próximos meses", mientras que el Ejecutivo central "no está a la altura ni de nuestros ayuntamientos ni de nuestros vecinos" por su "dejadez".

Así lo ha manifestado, un día después de que la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual, remitiera un escrito al presidente de la CHJ, Miguel Polo, en la que le expresa la "preocupación" de las entidades locales ante el estado de conservación del cauce nuevo del río Turia, así como de determinados barrancos y ramblas que discurren por sus términos municipales, una cuestión que "inquieta especialmente" por la proximidad del periodo de lluvias otoñales.

En declaraciones a los medios este martes en Beniparrell (Valencia), donde ha visitado las obras de adecuación del tramo urbano del barranco de Picassent en Beniparrell para reducir el riesgo de inundación, Barrachina ha criticado "la desidia, la parsimonia y la dejadez" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la del Segura (CHS). "Es extraordinaria", ha calificado.

Así, ha denunciado que, tras un "verano tórrido, donde el calor anuncia lluvias torrenciales en otoño, nuestros cauces y barrancos deberían estar en condiciones y no las tienen". "No tienen capacidad hidráulica suficiente para sacar el agua cuando lleguen, que van a llegar potenciadas las lluvias torrenciales, motivado también lógicamente por el aumento de la temperatura del agua en el Mediterráneo", ha señalado.

Frente a ello, Barrachina ha reivindicado que el Consell está "dando ejemplo" con actuaciones como la del barranco de Picassent en Beniparrell, mediante una inversión de "17 millones de euros de los valencianos para actuar en competencia del Gobierno de Pedro Sánchez". Y ha defendido que el Ejecutivo valenciano está "acondicionando cauces y eliminando cañas con un importe superior a los 52 millones de euros de los valencianos, con préstamos de los valencianos, en cauces de Pedro Sánchez".

Dicho esto, el también portavoz del Gobierno valenciano ha considerado "incalificable" que, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) haya ejecutado apenas "un 5% de sus obras mientras nosotros, en competencia que no es nuestra, tenemos que recurrir a bancos" para poder actuar.

EXIGE AL GOBIERNO QUE PRIORICE LA COMUNITAT

Ante esta situación, ha exigido al Gobierno de España que priorice la Comunitat Valenciana "por dos motivos: el calentamiento del agua del Mediterráneo, que no tiene lugar en todas las regiones españolas, y por nuestra orografía", dado que las tres provincias "tienen un interior montañoso que propicia una torrencialidad gigante".

"Estamos abocados a nuevas situaciones de barrancadas en los próximos meses y lo cierto es que el Gobierno de España no está a la altura ni de nuestros ayuntamientos ni de nuestros vecinos", ha advertido el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.