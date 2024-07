Barrera: "Con el Circuito de Novilladas la cultura del toro tiene espacio en la Conselleria como el resto de las artes"

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, ha celebrado que con la puesta en marcha de la primera edición del Circuito Valenciano de Novilladas --un certamen promovido por la administración autonómica y la Fundación Toro de Lidia-- "la cultura del toro tiene espacio en la Conselleria como el resto de las bellas artes".

La presentación de esta iniciativa se ha llevado a cabo este lunes en un acto que ha contado con la presencia de Vicente Barrera y del presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín.

El titular de Cultura del Consell ha expresado su satisfacción por el hecho de que la Comunitat Valenciana se haya unido a otros cuatro territorios "en un ciclo de novilladas picadas que tiene como fines últimos la vertebración de la cultura taurina para que la gente de otros puntos de la Comunidad no tenga necesariamente que ir solamente a Castellón, Valencia o Alicante para disfrutar de la cultura taurina, y apoyar a los artistas más jóvenes".

"Hemos puesto en pie de igualdad lo que quizás estaba echando en falta,: el que la cultura del toro fuera 'la Cenicienta' dentro de la Conselleria de Cultura. Esto ha dejado de ser así a partir de hoy porque también la cultura del toro va a tener su espacio en la Conselleria de Cultura como el resto de las bellas artes", ha defendido.

Preguntado por el impacto económico del circuito, el vicepresidente ha considerado que es "difícil de evaluar en cuanto a que es una primera experiencia", pero, "en cualquier caso como cualquier parte de la cultura, todo es dinamización de la industria cultural".

En este punto, ha instado a tener en cuenta que "todos los novilleros salvo uno son valencianos, las empresas que van a competir o que van a dar los festejos van a ser valencianas y, luego, evidentemente, va a mover la economía de todos los municipios donde se vaya lanzando".

Cuando se le ha cuestionado si hay demanda social cuando "Año tras año disminuye la asistencia del público a las plazas", Barrera ha rechazado dicha afirmación y ha declarado que "el año pasado en España hubo 7 millones de espectadores en eventos taurinos".

"Si cree que es un tema de demanda, pues a lo mejor habrá que plantear que hay sectores de la cultura que tienen quizás menos demanda y no por tanto se discriminan. No es una cuestión de demanda o no demanda, es más, cuando hay muy poca demanda de algunas culturas, con más razón, y no es el caso, hay que fomentar y poner el foco precisamente en la ayuda de esa cultura a la que queremos que no desaparezca", ha razonado.

Y ha insistido en que "en ningún caso la cultura del toro es minoritaria, y mucho menos en esta comunidad donde solo en 'bous al carrer' estamos hablando de más de 8.000 festejos al año y, por supuesto, obedecen a una demanda de la sociedad valenciana".

"SIN COMPLEJOS"

Por su parte, Victorino Martín ha asegurado que "hoy es un día de fiesta para el mundo del toro, el mundo de la cultura y la democracia en general. La Generalitat ha dado un paso importante, sin complejos".

El Circuito consta de una fase clasificatoria compuesta por tres festejos, dos semifinales y una final. Se clasificarán para semifinales los dos mejores novilleros de cada festejo. Por su parte, la final estará formada el mejor novillero de cada semifinal y el mejor segundo de ambas.

Seis de los participantes han sido elegidos por las Escuelas Taurinas de la región. Así, participan dos novilleros de la Escuela Taurina de Alicante (Borja Escudero y Kevin Alcolado); dos de la Escuela Taurina de Castellón (El Ceci y Joan Marín); y dos de la Escuela Taurina de Valencia (Miguel Senent "Miguelito" y Alberto Donaire). Dos novilleros más han sido elegidos por inscripción (Nek Romero y Santiago Esplá). Y, finalmente, existe una plaza de intercambio con otro Circuito de la Liga Nacional de Novilladas que ocupa Alejandro Chicharro, triunfador del Circuito de Madrid 2023.

ENCIERRO INFANTIL SIMULADO EN CIUTAT VELLA

Por otro lado, a Vicente Barrera se le ha preguntado por la propuesta que ha llevado a la junta municipal de distrito de Ciutat Vella para celebrar un encierro infantil simulado. El conseller ha recordado que ha trasladado esta idea "como ciudadano de a pie"y como vecino del barrio y que en los años anteriores "se ha impuesto la censura y el pensamiento único".

Ha expresado su confianza en que esta propuesta se acepte: "Vamos a ver si, por fin, y después de tanto tiempo, acaba la censura, acaba la prohibición y acaba el pensamiento único en Ciutat Vella. Confío que sea así, pero si no es así, tendré que hacer lo que he hecho todos los años, que es seguir peleando por mi derecho y por mi libertad", ha concluido.