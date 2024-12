Berklee València reunirá a más de 20 líderes de la industria de la música internacional en el Global Career Summit

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El campus de Berklee en València acogerá, del 14 al 17 de enero de 2025, la novena edición del Berklee Global Career Summit, que tendrá lugar en la Ciutat de les Arts i les Ciències. La conferencia, de carácter anual, acogerá más de 20 líderes de la industria de la música como ponentes y mentores, con el objetivo de inspirar y aportar a los asistentes las herramientas necesarias para el desarrollo de su trayectoria profesional.

A través de una amplia serie de charlas, paneles y talleres, así como sesiones personalizadas con los expertos asistentes, se profundizará principalmente en las áreas del negocio del entretenimiento, la música en vivo, la producción, o la composición musical y de bandas sonoras. El evento finalizará con una noche ambientada por DJ sets en La Fábrica de Hielo, en Valencia.

Con ponentes de renombre a nivel nacional e internacional, el evento contará con artistas galardonados con el Grammy, compositores, productores, visionarios y ejecutivos líderes en la industria de la música y el entretenimiento.

Entre ellos se encuentran Divinity Roxx, artista, productora y autora polifacética nominada a los premios Grammy en dos ocasiones; Carla Patullo, compositora y artista ganadora del Grammy en la categoría Best New Age, Ambient or Chant Album en 2024; Christian Lohr, productor y compositor reconocido con discos de Oro, Platino y Diamante: y Temi Adeniji, Managing Director de Warner Music África.

El Berklee Global Career Summit será también una oportunidad única para entrar en contacto con ponentes invitados y estudiantes, profesorado y personal de Berklee Valencia.

La conferencia, abrirá sus puertas al público general con un número limitado de entradas que pueden adquirirse en la página web del evento por un precio de 239$. Aquellos que adquieran su entrada en grupos de 4 podrán beneficiarse de un 25% de descuento. Toda la información actualizada puede consultarse en la web del Summit. Los estudiantes actuales de Berklee Valencia están inscritos directamente en el evento.