Bernabé critica que "los líderes del fango quieren condicionar estas elecciones" y llama a la movilización

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha asegurado que "los líderes del fango quieren condicionar estas elecciones", por lo que ha llamado a la movilización en las europeas que "se deciden solo con los votos".

Así se ha pronunciado Bernabé este miércoles preguntada por la carta a la ciudadanía del presidente Pedro Sánchez después de que un juez de Madrid citara como investigada a su esposa, Begoña Gómez. "Las elecciones no las puede condicionar el fango, no las pueden condicionar las fake news, no las puede condicionar un hecho como el que los propios impulsores de esa denuncia asumen que han hecho una denuncia con recortes de periódico y con fake news, y que además lleva un informe de la UCO diciendo que no hay caso", ha manifestado.

Bernabé ha señalado que "confía plenamente en la democracia y sobre todo, en la ciudadanía". "Por más que intenten confundir, engañar y enfangar, los españoles y las españolas sabemos lo que nos estamos jugando", ha indicado y ha señalado que, al igual que en las generales del 23 de julio, responderán en las urnas. "Así reaccionamos y así reaccionaremos", ha manifestado.