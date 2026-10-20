Bernabé dice que la "anticipación" y los "avisos" han sido diferenciales respecto a la dana de 2024

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a medios en la conferencia internacional ‘De la crisis a la recuperación: Fortaleciendo la resiliencia regional ante los desastres’, a 6 de octubre de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que la "anticipación" ha sido "diferencial" en la dana que ha afectado a la región y que "faltó" en 2024 cuando las riadas provocaron 230 muertes, así como los "avisos a la población" que se han producido durante este fin de semana.

Bernabé también ha celebrado que la "coordinación" entre administraciones "existe" porque la dana de hace dos años "ha puesto el foco en la necesidad de coordinar bien las emergencias, de anticiparse en las emergencias" en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Así, ha afirmado que se ha "desmovilizado" a la Unidad Militar de Emergencias (UME) después de que la Generalitat valenciana "baja al nivel 1" la emergencia y "más de 200 rescates" ejecutados con éxito por la Guardia Civil en las zonas afectadas por la gota fría.

Sin embargo, ha defendido que en las riadas de 2024 "también hubo" una "voluntad de coordinación" aunque "hubo un lado" en el que "faltó" tanto la "anticipación" como la "voluntad de coordinar", y ha incidido en la exigencia de los ciudadanos a los gobernantes desde entonces. "Eso hace que todo el mundo sepa cómo y de qué manera debe cumplir", ha añadido.

Por último, ha advertido que "hay muchas personas" que "no pueden salir de los tres municipios que están anegados", en referencia a Piles, Miramar y Bellreguart, y en los que espera que mañana "baje" el "nivel" del agua.

CAMARERO EVITA COMPARACIONES CON 2024 Y CELEBRA QUE LA AEMET HAYA ACERTADO

Por otro lado, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha evitado "hacer comparaciones" sobre por qué en la dana de 2024 no se enviaron mensajes Es-Alert "a tiempo" mientras los vecinos de la comarca de la Ribera han recibido cuatro alertando de estas lluvias.

En su respuesta, ha afirmado que "es el momento de darnos cuenta que (...) ya hemos aprendido cómo hay que mandarlo" --en referencia al sistema Es-Alert-- "de cómo hay que atender" y de "cómo hay que dar respuesta". "Y la respuesta ha funcionado", ha celebrado al destacar también la "coordinación" entre los "cuerpos de seguridad" y la UME.

Camarero ha destacado que dicha coordinación ha "minimizado" el "daño" y ha permitido acompañar y prestar "el servicio que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan": "Para eso estamos las administraciones".

Sin embargo, ha rechazado afirmar que hubiese "errores" hace dos años a la vez que ha afirmado que "esta vez sí" la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "ha anticipado que iba a haber una alerta roja con días de antelación". "Esta vez no nos han dicho 200 y han caído 900", ha insistido, aunque ha asegurado no querer "entrar en la polémica".