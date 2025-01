Bernabé espera que Mazón "salga del noqueo", se "quite el monóculo para mirar al Gobierno" y se "ponga a trabajar"

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, está todavía "noqueado" y le ha instado a que "salga del noqueo" para, a su vez, poder "salir del bucle" en el que está metido: "Lo que tiene que hacer es quitarse el monóculo para mirar al Gobierno y ponerse las pilas, dejar de mirar al de al lado y ponerse a trabajar".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras reunirse este jueves con representantes de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana, preguntada por las críticas del jefe del Consell hacia el Gobierno por las ayudas tras la dana.

Al respecto, Bernabé ha lamentado que Mazón "todavía no se ha enterado de cómo se han pagado las infraestructuras que hemos repuesto, la autovía que hemos hecho en 15 días y cómo se están pagando las ayudas, los 16.500 millones de euros del Gobierno de España".

Por tanto, ha argumentado que queda "claro" que Mazón "sigue noqueado" y ha manifestado que espera "a ver si sale del noqueo y sabe por fin qué es lo que está haciendo el Gobierno de España" en el proceso de recuperación tras la dana del pasado 29 de octubre. "Es que no salimos de este bucle", ha lamentado.

Así, ha subrayado que, tras la catástrofe de las inundaciones, "todos tenemos una responsabilidad y unas competencias" y lo que hay que hacer es "aplicarlas". En el caso del Gobierno, ha recalcado que no va a "dejar de trabajar": "Es lo que estamos haciendo, movilizando más de 16.500 millones de euros y nos vamos a poner con todos los sectores que sea necesario para que llegue al último valenciano que lo necesite".

En esta línea, tras las críticas de Mazón hacia el Gobierno, ha defendido que ella no se dedica "a ver si la Generalitat ha publicado o no una ayuda y cómo la ha publicado". "No me pongo el monóculo para estar mirando lo que hace Mazón, que se dedique a asumir sus competencias, a ejecutar su presupuesto y a trabajar por los valencianos", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado al jefe del Consell "que se quite el monóculo para mirar al Gobierno de España".