Bernabé insta a "no engañar" a afectados por la dana: "Generan miedo a pedir ayudas a las que tienen derecho"

Destaca que el Consorcio de Seguros ha transferido 53 millones de euros en ayudas en un día, hasta alcanzar 240 millones

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha instado a "no engañar" a los afectados por la dana con "fake news" que ha alertado que "lo único que generan es miedo entre los ciudadanos a que puedan pedir ayudas a las que tienen derecho". "Es importante que los ciudadanos y las ciudadanas sepan a qué tienen derecho", ha sostenido.

Así se ha pronunciado este sábado Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

En este sentido, la delegada ha lamentado que haya dirigentes políticos que hacen afirmaciones que "lo único que generan es miedo entre los ciudadanos a que puedan pedir ayudas a las que tienen derecho" y ha pedido "no utilizar fake news para generar dolor y controversia política".

Al respecto, ha destacado que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha transferido 240 millones de euros, 54 millones más que ayer, cuando la cifra ascendía a 187 millones, "lo que supone un 20 por ciento más en 24 horas". "Vamos a seguir trabajando para mejorar esa cifra día a día para poder llegar al máximo número de ciudadanos", ha recalcado, al tiempo que ha puesto en valor que el Consorcio está "multiplicando por 10 la velocidad de pago y multiplicado por 4 el número de peritos, con 1.600 peritos trabajando en el terreno".

Asimismo, ha hecho hincapié en que se ha puesto en marcha una fórmula para recibir anticipos, "que por supuesto no tienen intereses", con el objetivo de que "el dinero llegue cuanto antes" a los afectados.

Bernabé ha destacado que el Gobierno de España ha puesto a disposición "1.800 millones de euros en ayudas, en créditos a cero interés, para las empresas y también las familias, cosa que sí que lo echo en falta en otras administraciones", y ha agregado que son "cinco veces más" que las lanzadas por la Generalitat, desde el Instituto Valenciano de Finanzas.

"No confundan, porque lo único que consiguen con eso es que la gente no pida las ayudas a las que tiene derecho. Necesitamos que la gente lo entienda y que no le distraigan las fake news y esos engaños que solo buscan confrontar políticamente, por intereses políticos que no acabo de entender, que no respetan la necesidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas y que, desde luego, no les hace ningún favor", ha zanjado.