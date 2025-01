Bernabé: "Si Feijóo no quiere estar con Mazón al lado en la calle, imagínese los valencianos"

La delegada del Gobierno pide al presidente del PP que "lo que no quiere para él no lo quiera para los valencianos"

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita de este miércoles a municipios afectados por la dana, "demostró que no quiere estar al lado del presidente (Carlos) Mazón por la calle".

"Si el señor Feijó no quiere estar con el señor Mazón al lado de la calle, imagínese los valencianos", ha comentado, ya ha pedido que "lo que no quiere para él, no lo quiera para los valencianos", porque "en su mano está su decisión de no ponerse al lado por la calle al señor Mazón, en su mano está también que los valencianos no tengan que tenerlo de presidente".

Bernabé se ha pronunciado de esta manera, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi, preguntada por la visita que realizó este miércoles el dirigente nacional del PP a varias localidades afectadas por las inundaciones del 29 de octubre.

La delegada ha destacado que Feijóo "vino a visitar algunos municipios gobernados por el Partido Popular", según ha podido comprobar en redes sociales y en imágenes de la jornada, pero "desde luego lo que no fue es al lado del presidente Mazón por la calle, y eso creo que él demostró que no quiere estar al lado del presidente Mazón por la calle".