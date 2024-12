Bernabé sobre la tercera manifestación tras la dana: "Escuchamos y tomamos buena nota del dolor de los valencianos"

"El dolor de todas las personas que están sufriendo y que han perdido a su familia es lo único que me mueve para seguir trabajando", afirma

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este lunes, tras la manifestación que recorrió este domingo las calles de València con la participación de casi 80.000 personas para reclamar la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que el ejecutivo central "escucha" y "toma buena nota del dolor y, sobre todo, de la necesidad que tienen las valencianas y los valencianos que tanto están sufriendo de buscar las soluciones de la manera más rápida posible para poder volver a ver la luz cuanto antes" tras la dana del 29 de octubre.

Así lo ha indicado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, mientras que, en otra en TVE, ha expresado el "respeto absoluto" ante la marcha de protesta: "Como cualquier gobierno responsable, tenemos que tomar nota del sentir de la mayoría de los valencianos y las valencianas y darle respuesta y, sobre todo, estar a la altura. Yo creo que es lo que se merecen y lo que no podemos dejar de hacer", ha manifestado.

Y al respecto, ha señalado que "por supuesto" que se siente "interpelada" por la manifestación y ha subrayado que su "principal preocupación ahora es responder a todas esas personas" para que "podamos salir de la situación en la que estamos; podamos terminar de sacar todo el lodo de las calles; sacar todos los coches de las campas; que las personas puedan recibir las ayudas cuanto antes, que podamos reconstruir todos los edificios municipales y públicos que han caído abajo".

"En eso es en lo que tenemos que estar y, desde luego, yo de ahí no me voy a salir", ha subrayado. La delegada del Gobierno ha insistido en que ahora los políticos "tenemos que estar a la altura de las circunstancias más terribles que hemos vivido nunca" y ha defendido que "el dolor de todas las personas que están sufriendo cada día, que han perdido a su familia, que no encuentran a su familia, es lo único que me mueve para seguir trabajando".

EXPLICACIONES

Preguntada por si considera que se han dado todas las explicaciones sobre lo ocurrido el 29 de octubre en unas inundaciones que se han saldado con 223 víctimas mortales y tres desaparecidos en la provincia de Valencia, ha señalado que esas explicaciones "las estamos dando todos los que las estamos dando" mientras que "hay otros que dan versiones variopintas, cada dos por tres", ha indicado en alusión a Mazón y las versiones ofrecidas sobre la tarde de la dana.

Así, ha mantenido que ella puede relatar su trabajo "desde las siete y media de la mañana, que anulé mi agenda, hasta el último día", con el registro de llamadas de su móvil, que "desde luego no he borrado".

"Yo me dedico a trabajar, a intentar que lleguen las ayudas cuanto antes, que podamos reconstruir con los 16.500 millones de euros que el Gobierno de España ha aprobado para la provincia de Valencia. Voy todos los días al Cecopi, voy todos los días a los municipios, en ese es el barro en el que yo estoy y otro barro que se apañe el que quiera. Yo desde luego sé dónde estoy", ha resumido. En todo caso, ha afirmado que, por su parte, darán las explicaciones "todas las veces que haga falta y donde sea necesario".

FACTURA DE LA COMIDA

Sobre la factura de la comida de Mazón el 29 de octubre, ha señalado que entiende "que en algún momento eso tendrá que salir y se tendrá que explicar". "Han sido muchas versiones, muy diversas y variopintas y, al final, yo también entiendo que tantos cambios generen dudas".

A su juicio, esos "cambios de versión o ese tirar balones fuera o intentar socializar culpas de una manera, sinceramente, muy preocupante, no es nada empático con la ciudadanía valenciana". Y en este sentido, ha reclamado una "respuesta" del PP y "cuanto antes lo haga, será mejor para todos".

Para Bernabé, esta es una situación "que todos los valencianos y las valencianas estamos sufriendo con mucho dolor" y sostiene que "lo único que podemos hacer las personas que tenemos una responsabilidad pública es estar a la altura". "Es lo mínimo que se merecen todas las personas que nos están esperando", ha defendido, y ha añadido que se puede pensar "que se podía haber hecho mejor, que se podía haber hecho de otra manera, pero desde luego lo que no podemos hacer es dejar de pensar en hacerlo ahora lo mejor posible".

"NO ESTÁ A LA ALTURA"

"Y sinceramente creo que el presidente de la Generalitat no está a la altura", ha zanjado. Bernabé ha detallado que habló con Mazón el día de la dana "a través de la pantalla sobre las 20.00 más o menos", en referencia a la reunión telemática del Cecopi, "después de que volvieran a conectar cuando ya decidieron cuál era el texto del mensaje" que se iba a enviar a la población a través del ES-Alert.

Bernabé ha reiterado que ella estaba conectada al Cecopi desde las 17.00 horas. A esa hora ya se había movilizado a la UME en Utiel, que le había ofrecido durante la mañana a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, y ella misma había salido de camino hacia allí "consciente de la situación de emergencia total que se estaba viviendo", pero se dio la vuelta cuando les convocaron al Cecopi a las 16.30.

"Yo sé dónde estuve, dónde estoy y dónde estaré. Yo además lo puedo probar: no he borrado mis llamadas, he hecho una copia espejo de mi móvil y puedo comprobar con mi móvil, que es lo único que tengo, porque también quiero decir que el Cecopi se debería haber grabado, debería haber actas y lo último que sabemos es que parece que no existen".

REPROCHE A FEIJÓO

Bernabé ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pidiera "empatía" recientemente. Para la delegada, a los valencianos y las valencianas "la mejor manera de demostrar esa empatía no es poner como ejemplo al señor Mazón de buena política y de buena gestión" y tampoco lo es "ese tirar balones fuera o intentar socializar culpas de una manera sinceramente muy preocupante.

La delegada, que desea que en 2025 los vecinos de València puedan ver "la luz al final del túnel" y que "sea el año de la esperanza, pero sobre todo de la recuperación", quiere empezarlo "con una mirada que no deje a nadie atrás, que tenga una mirada progresista y que tenga una mirada sobre todo de futuro y de ser conscientes de las realidades. Sin negacionismos del cambio climático, que seamos conscientes de las consecuencias que tiene y que salgamos de esto mucho mejor".