Bioparc Valencia se ratifica en la élite mundial del 10% de mejores atracciones turísticas en TripAdvisor

Archivo - Una jirafa y un león - BIOPARC - Archivo

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia, por 15ª ocasión, ha sido galardonado con el 'Travellers' Choice' de TripAdvisor, situándose entre el 10 por ciento de las mejores atracciones turísticas del mundo según la plataforma más importante de viajes, un reconocimiento que se concede a alojamientos, atracciones y restaurantes que han demostrado de forma constante su excelencia a través de las valoraciones.

La puntuación de 4,5 sobre 5, con cerca de 12.000 comentarios, manifiesta la satisfacción de los miles de personas que lo visitan cada año. Y este TOP se refleja también entre los parques de animales españoles distinguidos con este premio, ocupando Bioparc Valencia la primera posición, seguido de Bioparc Fuengirola, según ha destacado el parque en un comunicado.

Más allá de la propuesta turística, esta condecoración revela el éxito del modelo de "ocio con causa" de Bioparc, un concepto que busca generar emociones y conocimiento acercando la belleza de la naturaleza a la sociedad para fomentar un cambio de actitud hacia la preservación de la biodiversidad.

Durante el recorrido de zooinmersión, el público se adentra en la sabana, la selva, los humedales africanos, la enigmática cueva de Kitum y la isla de Madagascar, en una impresionante recreación de estos hábitats que permite observar sin barreras visuales a más de 6.000 animales de 150 especies cuidados con el máximo bienestar.

Precisamente ahora, cuando celebra sus 18 años de trayectoria, Bioparc Valencia vive un momento "de lo más tierno y especial" con numerosos nacimientos y la evolución de las crías de especies como elefante, chimpancé o rinoceronte, además de otras menos conocidas como facóquero o dril. Bajo el criterio de cría controlada científicamente, estos 'bebés' representan esperanza y son fruto del compromiso de los Bioparc de Valencia, Fuengirola y Acuario de Gijón en el centenar de programas internacionales de preservación de especies amenazadas en los que participan.

Con el objetivo de frenar la extinción de la inmensa diversidad biológica, esta labor se complementa con la Fundación Bioparc, que impulsa y apoya proyectos de conservación in situ de especies y ecosistemas, tanto en los entornos más próximos, como en zonas de todo el mundo que destacan por su gran riqueza ambiental.

Otro de los aspectos más admirados es el diseño de Bioparc, que es capaz de transportar al corazón de África sin salir de Valencia para asombrarse con los espectaculares recintos multiespecie, contemplar en el mismo campo visual a presa y depredador o pasear entre exóticos paisajes a la sombra de la frondosa vegetación siguiendo el frescor de los cursos de agua.

Un oasis climático que ha fascinado a las personas que lo descubren y que cuenta con una completa programación de actividades divulgativas gratuitas, servicios de restauración con magníficas vistas, juegos infantiles, cine o tiendas. Este nuevo 'Travellers Choice' es "el mejor estímulo" para todo el equipo humano que cada día se esfuerza en ofrecer lo mejor para que personas de todo el mundo, desde el respeto por los animales y la protección del medioambiente, encuentren en Bioparc "un lugar único donde enamorarse de la belleza de la naturaleza salvaje".