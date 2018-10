El Bloc critica que Zapatero impulse con Sarkozy un corredor ferroviario del Mediterráneo que "no pasa" por la Comunitat

Actualizado 02/05/2009 15:01:25 CET

VALENCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Bloc, Enric Morera, criticó hoy en un comunicado el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, sobre que se "acelerará" el desarrollo del Corredor Mediterráneo para que en 2012 se pueda ir de Barcelona a Lyon (Francia), ya que este este corredor ferroviario "no pasa" por la Comunitat.

Morera anunció en un comunicado que su partido estará "muy atento" a la próxima visita que el ministro de Fomento, José Blanco, hará al presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, para explicar el traspaso de las cercanías en Catalunya, ya que en ese encuentro "se abordará también una conexión en Europa que vuelve a perjudicar profundamente los intereses económicos y sociales valencianos".

En este sentido, criticcó que el Gobierno central "no ha hecho nada ni por priorizar ni siquiera impulsar el Corredor Mediterráneo". Al contrario, agregó, "se han priorizado otros ejes". Así, manifestó que "todavía no hay ningún proyecto para unir a Castellón y Tarragona con la alta velocidad" y lamentó que no se haya hecho "nada" para llevar a cabo "una línea específica de ancho internacional destinada a mercancías, una demanda que hacen los agentes económicos de Catalunya y el País Valenciano", dijo.

Además, el secretario general del Bloc denunció que "cuando Zapatero habla de corredor Mediterráneo habla del eje Madrid-Barcelona-Perpiñán y no del eje Alicante-València-Barcelona-Perpiñán".

Censuró asimismo que la ex ministra de Fomento y ahora número tres del PSOE para las elecciones europeas, Magdalena Álvarez, "ha ignorado las infraestructuras del corredor Mediterráneo y ha apostado por el enlace hacia Francia a través de Aragón".

Por último, apuntó que "no hay perder de vista" que la eurodiputada aragonesa del PSOE Inés Ayala, "lleva cinco años defendiendo la 'Travesía Central de los Pirineos' en la comisión de Transportes del Parlamento europeo", infraestructura que implicaría "abrir un nuevo corredor ferroviario transfronterizo por Huesca" y que, por tanto, "es competencia directa del corredor mediterráneo".

Morera plenteó, en este sentido, que "hace falta preguntarse qué defenderá el PSOE cuando el 2010 la Unión Europea defina los corredores ferroviarios prioritarios".