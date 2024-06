Boluda (AVE) pide reglas turísticas "claras" para no "morir de éxito" pero rechaza "prohibir y demonizar"

ALICANTE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha ensalzado las "cifras récord" de turistas en la Comunitat Valenciana y España y ha instado a trabajar "de forma inteligente, con previsión y orden" para no "morir de éxito", por lo que ha pedido "reglas del juego claras", pero ha rechazado "prohibir y demonizar".

Así se ha expresado este jueves Boluda durante la apertura de la XI Jornada de Turismo de Benidorm, que se ha celebrado en la localidad alicantina bajo el lema #eresturismo y que está organizada por AVE, AEFA, APD, Cámara Alicante, CEV Alicante, EDEM y Hosbec, según ha indicado la asociación empresarial autonómica en un comunicado.

Boluda ha resaltado "la importancia, el impacto y los beneficios" que el turismo genera en el conjunto de la economía y ha defendido que "no hay sector económico ni ciudadano que no se beneficie, de una forma u otra" de él, y ha abogado por contribuir a que los turistas "se sientan acogidos, cuidados y tengan la mejor experiencia posible".

No obstante, se ha mostrado "consciente" de que "si no se trabaja de forma inteligente, con previsión y orden, se puede morir de éxito e incluso puede generar distorsiones y malestar entre la ciudadanía". "Pero una cosa es ordenar, poner reglas del juego claras y compatibilizar la vida de los ciudadanos con nuestros visitantes y otra muy diferente es prohibir y demonizar, dejándose llevar por olas populistas y de la cultura del no", ha aseverado.

"El turismo es sin duda nuestro principal sector, el que mantiene nuestra balanza exterior y el que permite que nuestra economía esté en las tasas de crecimiento y de generación de empleo actuales. Atacar al sector y, con ello, disuadir de la llegada de nuestros visitantes, sería hacernos un flaco favor como país y como sociedad", ha sostenido, al tiempo que ha abogado por ser "sensatos" y potencial el resto de sectores, "pero no en detrimento del principal motor de la economía, el 'petróleo' o 'gallina de los huevos de oro'".

RETOS DEL TURISMO

Posteriormente, los asistentes a la jornada --que ha contado con cerca de 400 empresarios y directivos-- han afirmado que los principales retos a los que se enfrenta el sector son la formación, atracción y retención de talento y la competencia con los nuevos modelos de negocios turísticos.

En concreto, la vicepresidenta de Desarrollo Global de Meliá Hotels International, María Zarraluqui, ha destacado la importancia de lograr un turismo "sostenible, competitivo y de mayor calidad" y ha abogado por complementar el sol y playa con "otras ofertas o propuestas de valor añadido, como el bienestar, la gastronomía, el ocio, el deporte, la 'exploración' de los destinos y la sostenibilidad".

Por su parte, Óscar Perelli, director del Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur, ha manifestado que el reto del turismo es combinar la maximización de su contribución económica con el bienestar de las sociedades locales de los destinos, que considera que es "un desafío que requiere más que nunca la gestión integral de los destinos con la máxima prioridad política".

ROBOTIZACIÓN EN EL SECTOR

La robotización en el sector turístico ha sido el foco del siguiente debate ya que, aunque en España está en sus etapas iniciales comparado con líderes internacionales, su potencial para revolucionar la industria es "enorme". Así lo manifestado el moderador Manuel Cabañas, socio de transformación tecnológica de EY, y ha puesto de manifiesto lo necesario que es reinventar el sector hostelero y hotelero, apostando por la implementación de la robotización y la automatización como catalizadores esenciales de la imparable transformación digital.

Isidro Fernández, CEO de Bumerania Robotics, ha añadido la necesidad de "entender la robótica como una herramienta de crecimiento al servicio de las personas, las empresas y la sociedad". "No la veamos como una amenaza, sino como una oportunidad que si sabemos aprovechar nos ayudará a multiplicar nuestra productividad. Estamos en plena revolución tecnológica, la más significativa y transformadora desde la revolución industrial. Tenemos una oportunidad única de convertirnos en un activo de esa transformación y quien no se suba a ese tren se quedará atrás", ha enfatizado.

AUMENTO DE LA ROBÓTICA EN UN 25% EN EL SECTOR

Por su parte, el vicepresidente de Magic Costa Blanca y presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Javier García, ha subrayado que se espera un crecimiento del uso de la robótica en la industria hotelera de más de un 25 por ciento en los próximos años en el conjunto del sector, y concretamente en servicios en hoteles un 16%. "La robótica colaborativa o cobots va a ser muy relevante en los próximos años en el sector, al dar apoyo y perfeccionar procesos operativos como labores de limpieza, logística o servicios restauración, entre otros", ha recalcado.

Al respecto, ha citado un proyecto pionero de Cobots, impulsado desde Magic Costa Blanca y el ITH, dirigido a fomentar la eficiencia hotelera. Entre los principales datos, d"estaca el aumento en un 700% de la asistencia, mejora en un 30% en velocidad de servicio y aumento de la satisfacción del cliente en un 25%".

Por su lado, el cofundador de La Mesedora, Sergio Santamaría, ha coincido en que la robotización llega al sector de la hostelería "para aumentar la productividad y hacerlo más eficiente", lo que "repercute en una mejora de las condiciones laborales y salariales, además de eliminar el trabajo de poco valor añadido".

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN

El papel de las empresas como impulsoras de talento en el sector también ha sido tema de debate en esta edición y Gabriela Aliaga, responsable de Personas y Bienestar en ARTIEM, ha destacado la relevancia de una gestión empresarial "transversal y responsable", subrayando el propósito de la empresa de "inspirar a las personas a ser felices".

Por otra parte, el CEO de Ferrero Tennis Academy, Iñaki Etxegia, ha puesto sobre la mesa la formación y ha sostenido que "formar a los trabajadores en cómo ser mejores y en los valores que debe mostrar da valor a la empresa y fomenta el sentimiento de arraigo".

Además, Jesús Romero, fundador y CEO de Turiscool, ha remarcado que la subida de precios en el sector "exige mejorar la calidad del servicio para equiparar valor pagado versus valor percibido", lo que considera que se consigue con la formación del personal.

En la misma línea, la directora de la Fundación Hortensia Herrero, Alejandra Silvestre, ha insistido en que es "fundamental transmitir el entusiasmo" en los proyectos y "favorecer la motivación de los trabajadores".

La moderadora, Elena Fernández, directora general de EDEM Escuela de Empresarios, ha expresado que, para que trabajar en el sector turismo se convierta en inspiracional, "tanto las empresas como el sector educativo tienen que asumir su responsabilidad", con formación y actualización de manera continua y, a nivel educativo, "entendiendo que es necesario formar en la realidad que posteriormente los alumnos se van a encontrar en las empresas".

Por último, el presidente y accionista único de Baleària, Adolfo Utor, ha cerrado la jornada repasando la trayectoria de la compañía y ha definido la confianza como "el capital intangible más importante de Baleària".