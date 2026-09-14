Un bombero forestal de Alzira afirma que cuando les llegó el Es Alert "ya llevaban tiempo" haciendo rescates

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un bombero forestal de Alzira (Valencia) ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 232 víctimas mortales, que cuando les llegó el Es Alert el día de la riada "ya llevaban tiempo" haciendo rescates.

Así se ha pronunciado el bombero, en calidad de testigo, en su declaración ante la jueza que investiga la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha manifestado que el día de la dana los movilizaron sobre las 13 horas para ver la escala del Riu Sec, en el puente de Benimodo. Al llegar allí --eran cuatro--, vieron que el caudal había subido mucho pero empezaba a descender.

Se encontraron entonces, ha continuado, un camión con la puerta abierta y pensaron que el conductor habría salido por su propio pie. Posteriormente se enteraron por parte de Salomé Pradas de que el conductor estaba desaparecido.

Pradas y Argüeso llegaron al lugar sobre las 14 horas, ha dicho, para agregar que la exconsellera se subió al coche de los bomberos para observar cómo estaba la situación abajo. Luego fueron al Ayuntamiento de Carlet, donde recuerda que Pradas comentaba "lo de la persona desaparecida y lo que ocurría en Utiel".

Cuando salieron de allí, los efectivos regresaron río abajo a ver si encontraban al camionero desaparecido, pero no lo vieron, ha dicho. Sobre las 17-17.45 horas, ha añadido, observaron que el caudal estaba subiendo aunque los desmovilizaron a las 18.30 horas.

El testigo, quien ha señalado que no vio a agentes medioambientales controlando el cauce, ha indicado que cuando les llegó el Es Alert, estaban rescatando a un chico y a su madre y "ya llevaban tiempo" haciendo rescates esa tarde.

Estuvieron haciendo rescates hasta las 2 de la madrugada aproximadamente, ha afirmado, para agregar que perdió un poco la noción del tiempo. A las 18.30 horas empezaron a hacer los rescates en L'Alcúdia "a iniciativa propia".

MEDICIÓN DEL POYO

En la jornada de hoy también ha declarado otro bombero forestal, de Buñol, que ha señalado que se encargó el día de la dana, junto a otros compañeros, de hacer la medición de la escala del barranco del Poyo y dentro de la población de Chiva.

Ha explicado que a mediodía fueron a un supermercado a comprar comida y luego volvieron a medir el Poyo y había caído por debajo de la primera línea, a unos 40 centímetros. Así, pidió instrucciones y les dijeron que se retirasen a la base de Yátova. Esto sería sobre las 14.30 horas.

"A todos les extrañó --ha indicado-- que nos retiraran a base. De hecho, fuimos a comprar comida pensando que tendríamos que estar toda la tarde allí, pues habría que estar pendiente de la medición".

Estuvieron en Yátova hasta su salida de turno, a las 20 horas, y no recibieron ninguna otra instrucción, ha señalado. Por la emisora escucharon la movilización en Alzira. "Había un caos tremendo, por lo que decían los de Alzira", ha manifestado.

El testigo, quien ha concretado que no recibieron ninguna instrucción previa al 29 de octubre, ha señalado que cuando se les permitió volver a casa, a las 20 horas, les "extrañó" porque llovía "muchísimo" en Yátova. De hecho, no pudieron salir de la base. "Al final algunos compañeros se fueron a casa y otros se quedaron por precaución", ha narrado.