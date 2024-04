Bomberos forestales se manifiestan en València por sus derechos laborales, contra los recortes y amenazan con huelga

Recorren el centro de la ciudad hasta el Palau de la Generalitat con sus equipaciones, motosierras y lanzan humo y petardos



VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos forestales se han manifestado este martes en València, desde el Parterre hasta el Palau de la Generalitat, para reclamar el cumplimiento de sus derechos, contra los recortes de personal y amenazan con llevar a cabo una huelga porque se han declarado "hartos de los políticos porque nos engañan" y "no cumplen sus promesas".

Así lo han indicado durante la acción de protesta en la que han coreado 'Bomberos en lucha' y han pedido la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez. Durante la manifestación, algunos de ellos han llevado motosierras, todos han participado equipados con sus cascos, y han lanzado petardos y humo. En la concentración frente al Palau, han asegurado que no descartan nuevas movilizaciones e incluso llegar a la huelga.

El subjefe de Montán (Castellón), Alejandro Estrela, ha indicado que es necesario "apretar" para que finalice "de una vez por todas" el proceso de estabilización del personal y que los bomberos forestales puedan llevar a cabo su trabajo "como toca". En esta línea, ha asegurado que en el incendio de Táberna (Alicante) hay falta de medios porque las unidades están previstas para llevar seis componentes pero muchas están "incompletas" y solo hay dos o tres.

"Hay algunas que son totalmente inoperativas y no hay porque no hay vehículos", ha detallado, por lo que cuando se desplazan a un servicio "se va a trabajar el 40-50% del personal; obviamente el trabajo recae en menos gente y con la fatiga que lleva y la faena que hay, pues obviamente están pasando cada vez más accidentes", ha explicado.

En esta línea, ha recalcado que estamos a mediados de abril pero los mapas de riesgo presentan una situación "ya de pleno verano" y ha instado a ver los servicios que realizan y que reflejan que "cualquier cosa que sale, ya se desboca". Por suerte, ha dicho, la Generalitat ha reaccionado y ha aprobado la suspensión de quemas agrícolas, aunque ha advertido de que "cualquier causa que motive un incendio va a pasar lo mismo". "Sea un rayo o sea lo que sea", ha alertado.

Por ello, ha insistido en la importancia de dotar de medios y los servicios de emergencia como corresponde para "al menos, trabajar. Y desarrollar todo lo mejor posible nuestro trabajo". "Sin eso, estamos en un déficit que nos puede costar mucho", ha manifestado.

Por su parte, Miquel Férriz, delegado de CGT en SGISE, ha criticado que no hay "ningún proyecto del Gobierno valenciano para el servicio de bomberos y bomberas forestales y ha lamentado que, hasta la fecha, "lo único que nos han demostrado ha sido un recorte de 14 millones de euros en el servicio".

TURNOS DEL SIGLO XX

"Una falta de personal tremendo", ha expuesto, con unos turnos "del siglo XX". Por ello, en una gran emergencia como la del incendio de Tárbena, "no tenemos personal para trabajar". En esta línea, ha reprochado que no tienen un primer convenio colectivo, que está "parado" y del que no hay "noticias" y ha añadido que hay "300 compañeros y compañeras en fraude de ley" y en un año "termina el periodo para estabilizar".

"Y así no se mueve nada", ha afeado, al tiempo que ha añadido que hay personal que "no puede ser que esté seis meses trabajando en incendios, una cosa totalmente obsoleta, y después la gente se busca la vida". "Al final, la gente formada, profesional, se va del servicio", ha dicho, y ha abogado por integrar a estos efectivos en el tercer turno, algo que, además, mejora la productividad.

Asimismo, ha advertido que los incendios ya no son solo en verano. "Eso ha cambiado totalmente; eso es el cambio climático", ha dicho, y sin querer entrar en ese debate, ha alertado de que "evidentemente tenemos un escenario de una potencialidad de los incendios forestales tremenda durante todo el año". El ejemplo, ha dicho, está en los últimos tres años.

Por último, Toni Aroca, del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos, ha lamentado el "abandono institucional, la falta de empatía de los responsables políticos, la falta de inversión y los recortes en personal y de presupuesto" así como el "peligro y la falta de seguridad" en los últimos incendios.

Según las estimaciones sindicales, serían necesarios entre 100 y 125 puestos para cubrir todos los de la Relación de Puestos de Trabajo y todo el operativo ya que no se están cubriendo ni bajas laborales, ni excedencias ni maternidades.

"No se está haciendo llamamiento del personal de bolsa con los huecos que están quedando en todas las unidades", que están "incompletas" con entre dos o tres personas cuando debería de haber seis y se están unificando por esa falta de personal.

Aroca ha detallado que reclaman principalmente la unificación de un convenio único, cuya negociación están arrastrando, y recuerda a la consellera Núñez que ya le trasladaron que tenían un acuerdo con la anterior empresa que se había suscrito por el 95% de la representación sindical "y ahora mismo parece ser que no es prioridad para ella".

Asimismo, pide una revisión de los criterios del Previfoc "porque se basan en temperaturas, se basan en vientos, pero nosotros lo que tenemos es un estrés hídrico, una emergencia climática ahora mismo", que pone la situación actual en niveles de julio y agosto.