Bonig asegura que Puig "ha demostrado que no tiene plan para la recuperación de la Comunitat"

Denuncia que a un día del inicio de la vacunación contra la Covid "no sabemos cuál es el plan": "Puig vive en su burbuja"

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "ha demostrado que ni él ni su Gobierno tienen un plan para la recuperación sanitaria, económica y social" de la Comunitat Valenciana y ha denunciado que a un día del inicio de la vacunación contra la Covid-19 "no sabemos cuál va a ser el plan".

Bonig ha afirmado que Puig "vive en su burbuja" y ha criticado que "no atiende a la realidad de la Comunitat Valenciana". "A un día del inicio de la vacunación de la Covid los valencianos no sabemos cuál va a ser el plan", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que "otras comunidades como Andalucía, Cantabria, Asturias, Galicia, Madrid o Navarra han explicado el plan de vacunación mientras que los valencianos no sabemos nada".

La presidenta del PPCV ha calificado de "lamentable" e "inaceptable" que Puig "diga que el sistema valenciano sanitario no ha sufrido estrés", cuando, a su juicio, "sabe perfectamente que tenemos uno de los peores indicadores de ingresados por Covid, de hospitalización en UCIs, estamos a la cola en la realización de test y si nuestro sistema sanitario ha salido adelante es gracias a los grandes profesionales a los que Puig ha olvidado".

Así, Bonig ha hecho referencia a la gratificación por Covid y ha recriminado que las retribuciones "no quedan claras" y "se ha excluido al personal de limpieza, que ha hecho una labor fundamental estos meses".

"Nada sabemos del plan de recuperación económica de la Comunitat Valenciana. No hay ayudas directas al sector del ocio, de la hostelería y de la restauración o del turismo y ahora Puig nos dice que en enero de 2021 conoceremos el plan industrial. No entendemos cómo con tanta oficina y asesores aún no tiene un plan claro", ha aseverado.

Además, ha lamentado que el 'president' "fía la recuperación de la industria a la llegada de fondos europeos". "De hecho, en los Presupuestos de 2021 hay 600 millones de inversión que vienen de fondos europeos y si esos fondos no llegan o lo hacen en menor cuantía la industria valenciana no tendrá apoyo", ha señalado.

Para Bonig, Puig "no tiene plan B para la recuperación económica", pero "tampoco lo tiene en sanidad ni en las residencias de mayores". "En sus declaraciones de este viernes decía que iba a tratar de encontrar puntos de encuentro con la oposición, y hay que recordar que Puig es el presidente que más veces ha rechazado el consenso que desde el PPCV le hemos ofrecido", ha agregado.

Finalmente, la presidenta de los 'populares' de la Comunitat ha insistido en que su formación "ha ofrecido al jefe del Consell planes económicos, sociales, educativos, apoyo para blindar el presupuesto de sanidad y para reformar la Atención Primaria o resolver los problemas de los MIR, que están abandonados por su gobierno".

"Todo lo que le hemos propuesto lo ha rechazado y, por tanto, cuando habla de acuerdos, es puro postureo porque no hay una voluntad sólida de aunar esfuerzos", ha concluido.