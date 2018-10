Bonig exige elecciones anticipadas en la Comunitat y España para evitar la "agonía" de lo que queda de legislatura

Actualizado 25/09/2018 16:56:47 CET

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha defendido este martes que es el "mejor momento" para convocar elecciones anticipadas nacionales y autonómicas y así evitar a la ciudadanía la "agonía" de los siete meses que restan para los comicios.

"Lo mejor que pueden hacer es convocar elecciones", ha subrayado, para que los españoles, a tenor de los resultados del CIS, demuestren a Pedro Sánchez "el cariño que le tienen al PSOE". También le ha pedido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que adelante comicios para que los valencianos se pueden pronunciar ante el "desastre de gestión" y para evitar "alargar casi siete u ocho meses" lo que resta de legislatura.

Bonig se ha pronunciado así antes de participar en una jornada de trabajo organizada por la Diputación de Alicante, gobernada por los 'populares' y cuya gestión ha contrapuesto a la del Consell.

Así, ha lamentado que frente a la Plataforma pel Finançament Just que según ha dicho utilizó Puig de reivindicación contra el Gobierno de Mariano Rajoy, ahora se ha "acabado". "El PP siempre ha sido coherente", ha mantenido Isabel Bonig, que ha argumentado que no entró en la plataforma pero sí la apoyó, "antes y ahora".

"Lo que tiene que hacer el señor Puig es llevar una propuesta que ya existe en el Consejo de Política Fiscal, y me sorprende que ahora no sea momento de reivindicaciones y antes sí; espero que no sea debido al cambio de Gobierno", ha cuestionado.

TAJO-SEGURA

Por otra parte, Isabel Bonig ha vuelto a poner al servicio de Puig al PP para "defender" el Memorándum del trasvase Tajo-Segura frente a la "victoria" del presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page.

"Es un gran acuerdo en el que todas las partes cedían, no hay vencedores y vencidos", ha comentado y ha explicado que se trata de un acuerdo "solidario" para transferir el agua que sobra pueda llegar a tierras alicantinas.

Agua que, según ha incidido, "revierte" en "progreso y trabajo" y "revierte en todos los españoles", ha continuado la presidenta de los 'populares' valencianos.