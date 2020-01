Bonig pide una reunión de los grupos de Les Corts con Montero para "desatascar" la financiación y reclamar el IVA

Publicado 25/01/2020 13:15:23 CET

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha reclamado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que reciba a los portavoces de los distintos partidos de Les Corts para "desatascar" la reforma del modelo de financiación que "castiga a la Comunitat", así como para reclamar los "281 millones del IVA que el Gobierno debe a la Comunitat Valenciana" y "agilizar todas las deudas que el Gobierno tiene con los valencianos".

Para ello, Bonig ha instado al portavoz del PSPV en la cámara autonómica, Manolo Mata, a "canalizar la petición y solicitar más pronto que tarde la reunión con la ministra en nombre de todos los grupos con representación en Les Corts". "Nadie puede negarse a una reunión para reclamar lo justo para los valencianos, sería una traición", ha señalado la síndica en un comunicado.

En este sentido, la presidenta de los 'populares' valencianos ha señalado que se trata de "hacer un frente común" para que el Gobierno de España haga los deberes con la Comunitat Valenciana y forzar al president de la Generalitat, Ximo Puig, a "dejar de mirar para otro lado y dar un paso al frente por los valencianos". "No podemos esperar más", ha aseverado.

Bonig ha indicado que cuando gobernaba el PP, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibió a los síndicos de las formaciones políticas valencianas para escuchar sus demandas y ahora "exigimos a la Ministra Montero la misma atención y la misma responsabilidad de Estado".

Así, ha insistido en la necesidad de "preparar y coordinar acciones conjuntas y agilizar el trabajo" para que el cambio de modelo de financiación "sea una realidad y pase de la teoría a los hechos". "El momento es ahora", ha señalado: "ahora veremos el compromiso de este Gobierno y la disposición de este Consell de defender, de verdad, los intereses valencianos".

Bonig ha indicado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe reunirse dos veces al año, pero las CCAA llevan 16 meses sin ser convocadas por la ministra Montero, algo ante "lo que no nos podemos quedar de brazos cruzados".

Para la líder de los 'populares' valencianos, la reunión es "fundamental" por otros motivos como la reclamación de los 281 millones de IVA que el Gobierno debe a la Comunitat desde 2017 y que "no se ha solucionado al no haberse aprobado el proyecto de presupuestos". Una responsabilidad del Gobierno que tienen que resolver el Gobierno y "ante la que no nos podemos conformar".

"Hasta la fecha sabemos que Sánchez ni nos ha devuelto el IVA ni nos ha pagado los desplazados sanitarios ni nos ha pagado lo que nos corresponde por ley en la dependencia y, todo esto tiene que conformar la hoja de ruta de la reunión con la ministra", ha indicado.