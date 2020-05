El Botànic y Cs dan luz verde al plan de trabajo de la comisión para la reconstrucción en Les Corts

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Les Corts para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat Valenciana tras la pandemia de coronavirus ha dado luz verde al plan de trabajo a seguir durante los próximos meses que habían presentado conjuntamente los grupos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem), que ha recibido también el apoyo de Ciudadanos (Cs), frente a la abstención del PP y el rechazo de Vox.

Aunque en el plan, como en el acuerdo en pleno, figura el 20 de julio como fecha tope para la finalización de los trabajos, Cs había solicitado poder ampliarlos hasta el día 26, algo que desde el Botànic ha sido recogido con buenos ojos, aceptando también como pedían los 'naranjas' que si finalmente se alarga puedan comparecer expertos planteados por el resto de grupos en función de su representatividad. Un gesto que ha sido valorado por Cs y ha hecho que retiraran de la votación su propio plan para respaldar al del Botànic.

En este plan se especifica que los objetivos de la comisión serán el fortalecimiento de la sanidad pública y la modernización del modelo productivo, el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal, así como determinar la posición de la Comunitat Valenciana en el Gobierno central, el resto de administraciones y la Unión Europea.

Para ello propone una treintena de comparecencias y se permite su modificación si así lo acuerda la mayoría de los miembros de la comisión durante el transcurso de la misma. Además, contempla la colaboración con las comisiones permanentes, que podrán realizar reuniones de trabajo, con comparecencias inlucidas, sobre su ámbito concreto en relación a a los objetivos de la comisión de reconstrucción y remitir después documentos, aportaciones y propuestas a estas.

En el listado de comparecencias figuran representantes de los sindicatos UGT PV, CCOO PV, la CEV, la Unió de Llauradors, Ava Asaja, Gestha, Hosbec, Ecologistes en Acció, ATTAC, Anecoop, Aerte, CERMI, el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos, el Institut Cavanilles de biodiversidad, las Kellys, Plataforma per la Infància, la FVMP, la comisión de expertos sobre la financiacióne, el Cecova, la Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut. No figura en el plan la confederación de cooperativas Concoval por una "errata" al transcribir los nombres, pero el Botànic ha pedido que se incluya en el listado.

Entre los expertos a convocar se propone a la comisionada de la Generalitat para la Estrategia de la Inteligencia Artificial, Nuria Oliver; el representante de la Asociación Española de Psicología Clínica y Salud Mental Roger Muñoz; la doctora en Economía Carmen Castro; los catedráticos de Geografía Humana y Economía Joan Romero y Josep Antoni Ybarra; el abogado y experto en derecho hipotecario Óscar Bolivar; y el doctor en Trabajo Social Víctor Giménez.

El socialista Manolo Mata ha destacado las coincidencias en cuanto a los comparecientes propuestos por los grupos y ha admitido que son "muchos los llamados y pocos los elegidos", por lo que ha respaldado poder ampliar el trabajo una semana para dar cabida a más voces.

También ha explicado que su propuesta de colaborar con las comisiones permanentes de sanidad, educación o política social, por ejemplo, permitiría que allí fueran citados expertos que no tienen cabida por las limitaciones temporales en esta comisión para la reconstrucción y pudieran informar a esta después con sus aportaciones.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha coincidido en que "no están todos los que son" y a ellos también les hubiera gustado que pasara más gente por la comisión, al tiempo que ha hecho hincapié en que sin una financiación justa no podrá haber herramientas para salir de estas crisis: "Sea cual sea nuestra visión en todos los aspectos, sin una financiación justa no habrá nada que hacer".

Asimismo, ha destacado que no se pone límite a la petición de documentación y se pondrá en marcha un buzón en el que ciudadanos, entidades públicas y expertos podrán hacer sus aportaciones.

Naiara Davó (Unides Podem) ha pedido a los diputados que estén "a la altura" en esta crisis que ha demostrado que "las viejas fórmulas no siempre funcionan" y "el fracaso de la privatización, sobre todo de servicios básicos". "Es momento de pasar del techo de gasto al suelo de ingresos, de la economía al servicio de la vida", ha dicho, porque no hay reconstrucción posible sin ella.

El 'popular' Rubén Ibáñez ha defendido la necesidad de dar una respuesta "rápida y con toda la fuerza posible", después de 69 días en estado de alarma en el que "lo único que ha pasado es el tiempo, que ha hecho empeorar la situación de miles de valencianos". Por ello, ha rechazado la ampliación del plazo de la comisión, abogando por incrementar el trabajo dentro del tiempo previsto con hasta tres reuniones semanales.

El PP, según ha explicado, proponía 35 comparecientes que contaran sus vivencias y explicaran lo que han pasado y están pasando, como la plataforma de afectados por Covid, y no hacer de la comisión una "pasarela de currículums" y analizar datos, algo que a su juicio ya debería estar hecho. "Ignorar la voz de quienes en primera persona han estado pasando este calvario es hacer un flaco favor a las soluciones", ha advertido.

Fernando Llopis (Cs) ha alertado de que los valencianos están ahora "solos como después de la batalla de Almansa" y no pueden esperar nada del Gobierno central, y ha instado a que en cada subárea de trabajo de la comisión se hagan propuestas "realizables" y evaluables en el tiempo, en vez de "manuscritos irrealizables".

También ha pedido que se pudieran añadir nuevos comparecientes en el transcurso de la comisión y que los diputados quieran "proponer soluciones, no hacer declaraciones". Parafraseando a Mecano, ha dicho, "a ver si por una vez los valencianos hacemos una cosa a la vez" porque si no, estarán condenados a "regresar a Almansa una y otra vez".

Respecto a la documentación que se pedirá, ha instado a consensuarla porque hay que saber cuántos informes pueden procesar los diputados correctamente en este tiempo. Sobre los comparecientes, ha reclamado al Botànic que también la oposición pudiera designar comparecientes según su representatividad: "Al final todos somos personas sensatas que queremos lo mejor, no pensemos que Vox va a traer a Hitler y ustedes a Stalin".

Desde Vox, José María Llanos ha hecho hincapié en que esta debe ser una comisión de expertos y no de políticos, y el trabajo no va para defender a ningún gobierno, sino para "buscar soluciones para los valencianos". Ha vuelto a insistir también en la necesidad de reducir gastos suprimiendo consellerias o medidas fiscales que favorezcan la salida adelante de los sectores productivos.