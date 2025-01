Camarero critica la "ausencia" de Sánchez de Valencia: "Hoy hace 79 días que huyó y no ha vuelto"

VALÈNCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha reprochado este martes la "ausencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las zonas afectadas por la dana en Valencia: "Hoy hace 79 días que huyó, que abandonó a los valencianos y no ha regresado" --en alusión a la fecha del 3 de noviembre, jornada en la que se vivieron incidentes en su desplazamiento a Paiporta con los Reyes y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón-- y le ha afeado que tenga previsto volver el primer fin de semana de febrero pero a un acto de partido.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha criticado que Sánchez no haya acompañado a los valencianos a buscar soluciones a su situación pero sí que visite Valencia el 1 de febrero para un acto de partido --la apertura del 15º Congreso del PSPV-- cuando "se cumplirán 90 días de su ausencia".

"No sabemos si (Sánchez) va a tener un rato para dedicárselo a los afectados, a los valencianos; ya hemos visto que no ha vuelto por Navidad, no sé si volverá antes de Fallas a atender las necesidades de los valencianos", ha indicado Camarero, quien ha añadido que esta "ausencia de 79 días entiendo que tiene que doler y mucho a los valencianos que están afectados por la dana y, además, es un agravio comparativo respecto a otras tragedias como la del volcán de la Palma, donde estuvo hasta en ocho ocasiones hasta que terminó la erupción del volcán".

La portavoz del Consell ha afirmado que no quiere pensar que, como en ese momento gobernaba Canarias el actual ministro Ángel Víctor Torres, "sí que tuvo tiempo para acercarse a las zonas y para acercarse a ver a los afectados", pero no lo está haciendo con Valencia.

Por contra, ha reivindicado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado cinco días en Valencia y ha presentado un plan para la reconstrucción, que propone al Gobierno y resto de fuerzas políticas, con 12.000 millones de euros a ejecutar en 10 años tras la dana. Así, ha defendido también el trabajo de la Generalitat para recuperar todos los servicios sociales e infraestructuras en las zonas afectadas "frente al Gobierno de 'si necesitan que lo pidan'" y frente a la "dejadez" y "desidia" de Sánchez.

Camarero ha puesto en valor el plan expuesto con Feijóo, paralelo al que está haciendo la Generalitat, y que considera que muestra su "compromiso" con los valencianos. "Un compromiso que se ha visto reflejado no solamente porque no ha dejado de venir en las últimas semanas a Valencia", con cuatro visitas y "cinco días acompañando a los afectados, sin soltarles la mano".

En esta línea, ha indicado que también "ha estado buscando soluciones, ha llevado iniciativas al Congreso, ha aprobado y apoyado aquellas iniciativas que el Gobierno de España ha llevado al Congreso de los Diputados o al Senado para favorecer a los valencianos y ahora ha traído un plan serio, trabajado desde hace semanas con distintos expertos, coordinado con la Generalitat, presentado al empresariado y que supone el mayor compromiso presupuestario de Valencia".

"Un plan que contempla el momento y refleja las necesidades urgentes de esta tierra y que contempla el momento excepcional que está viviendo Valencia, también la Generalitat y que pone a todo el Estado a nuestra disposición, que son actuaciones en infraestructuras dañadas y no dañadas, en carreteras, pero también en puertos, en aeropuertos y en distintas cuestiones que van a ayudar a esa reconstrucción", ha concluido.