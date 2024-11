Camarero dice que el CECOPI funciona con o sin Mazón: "El presidente no debe ser esperado para tomar una decisión"

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha sostenido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no forma parte "en ningún caso" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y ha aclarado que "no necesita ser esperado para tomar una decisión" en este órgano, que "funciona con o sin su presencia porque no es necesaria". Sin embargo, ha señalado que ha estado yendo "por la importancia de la situación" generada por la DANA.

En este sentido, ha negado que en la reunión de este organismo de la tarde del pasado 29 de octubre --día de la DANA-- se estuviera "esperando" al jefe del Consell para tomar decisiones. "No creo que nadie estuviese esperando y, además, no había que esperarle para tomar una decisión", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que las decisiones del CECOPI "se toman por los órganos que forman el CECOPI", por lo que ha recalcado que el 'president' de la Generalitat "no necesita ser esperado para tomar una decisión". "No tiene que ser esperado", ha insistido, en rueda de prensa este martes para informar de las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por la DANA.

Preguntada expresamente por si el 'president' de la Generalitat forma parte del CECOPI, Susana Camarero ha asegurado que ha "quedado claro" que en "ningún caso" y ha indicado que el mando de este órgano está estructurado en el protocolo que lo regula. Además, ha apuntado que en el CECOPI están representadas otras instituciones como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Camarero ha recalcado que durante estas semanas el jefe del Consell ha asistido a las reuniones del CECOPI por "la importancia de la situación". "Hemos estado allí y nos hemos ido incorporando todas las personas que hemos podido ayudar en esta fase de emergencia y en este momento de reconstrucción de la situación", ha aclarado la vicepresidenta.

"YA SOLO QUEDAN DOS DÍAS"

Por otro lado, preguntada por distintas informaciones publicadas sobre la reunión del CECOPI de la tarde del pasado 29 de octubre, Susana Camarero se ha remitido a la comparecencia del jefe del Consell del jueves. "Ya solo quedan dos días para tener la posibilidad de conocer la comparecencia donde se va a detallar todo lo ocurrido el día 29, cada hora, cada mensaje, cada llamada, cada información recibida y, por lo tanto, cómo se actuó a partir de ahí", ha expuesto.

Al hilo, sobre la comparecencia del jueves en el parlamento valenciano, Camarero ha reconocido la importancia de "contar qué ocurrió el día 29" pero también de informar sobre "cómo se va a remodelar la estructura del Consell" de cara a afrontar la "nueva realidad" tras la DANA.

"Teníamos una estructura administrativa para la normalidad y ahora tenemos que tener una para esta nueva situación añadida para la reconstrucción, que es en lo que estamos. Estamos hablando del cómo y no del quién", ha expuesto la vicepresidenta.

Camarero ha reiterado que todos los consellers están "a disposición del presidente", que es la persona que "tiene que tomar las decisiones que deba tomar respecto a las personas, pero también a los tiempos". "Será él quien vaya anunciando cómo es la nueva estructura y qué decisiones adopta", ha zanjado.