Camarero dice que corresponde a Mazón informar de los cambios en el Consell: "Se contarán en tiempo y forma"

Niega que existan "problemas para encontrar personas" que asuman las nuevas responsabilidades y recalca: "Necesitamos a los mejores"

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha afirmado que corresponde al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, informar de los cambios en la estructura del Gobierno valenciano y ha negado que existan "problemas para encontrar personas" que ocupen las nuevas responsabilidades de gobierno. "Necesitamos a los mejores y, por lo tanto, en tiempo y forma seguirán contando estas incorporaciones", ha afirmado.

Así, en rueda de prensa este lunes para informar de las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por la DANA, ha subrayado que será el propio Mazón el que "irá informando de la nueva estructura, de los cambios que se vayan produciendo y, sobre todo, de las personas que se van incorporando a esta nueva estructura".

Camarero ha adelantado que al que ha bautizado como el "Consell de la recuperación" se van a incorporar personas "de alta experiencia y profesionales preparados para ayudar a esta labor que tenemos todo el Consell", un trabajo que ha defendido que no han "dejado de realizar desde el primer día" de la emergencia. "Necesitamos a los mejores y, por lo tanto, en tiempo y forma seguirán contando estas incorporaciones", ha avanzado.

En esta línea, ha indicado que Mazón contará "en tiempo y forma" y "cuando él considere" los cambios en la estructura del Gobierno valenciano y "cómo va a quedar definitivamente" el Ejecutivo autonómico, así como "qué personas se van a ir incorporando". "Les emplazo a que sea el propio presidente al que se los vaya contando", ha señalado.

Hasta el momento, ha insistido, el 'president' Mazón únicamente "ha hecho público el nombramiento de la portavoz", función que asume la propia Camarero, "y ningún otro". "Será el presidente el que vaya diciendo en los próximos días o cuando él considere las personas que se van a incorporar a esa nueva estructura", ha subrayado.

Es más, ha incidido en la importancia de que sea el jefe del Consell quien "vaya trasladando toda esta información". "Me remito a lo que el presidente vaya determinando, y lo hará en tiempo y forma. Y solo insisto en un mensaje: necesitamos a los mejores en este momento", ha zanjado.

NO HAY "NINGUNA DISFUNCIÓN" EN EL CECOPI

Preguntada por cómo repercutirán estos cambios en la composición del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la emergencia de la DANA, Camarero ha especificado que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a día de hoy es la presidenta de este organismo "y, como tal, está asistiendo a las reuniones como los demás". "Mientras sea la consellera de Justicia, y es la consellera de Justicia, es la presidenta del CECOPI, no hay ningún cambio en este sentido", ha remarcado.

"Cuando el presidente traslade la estructura y cuando se incorporen otras personas, los cambios que se tengan que producir en el CECOPI se producirán", ha puntualizado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, que ha recalcado que en este organismo está "perfectamente y válidamente constituido" y es donde "se están tomando todas las decisiones que se tienen que tomar". "En el CECOPI se sigue trabajando con normalidad y no hay ninguna disfunción", ha zanjado.

"NUNCA DIRÍA QUE NO" A UN OFRECIMIENTO DE MAZÓN

Finalmente, Camarero, en su primera rueda de prensa como portavoz del Consell, ha agradecido a Carlos Mazón su "confianza" por haberle confiado esta labor en un momento en el que "la voz del Consell es importante porque tenemos que trasladar a todos los vecinos y ciudadanos de la provincia de Valencia y de la Comunidad Valenciana, pero también del resto de España, cómo se van realizando esas tareas de recuperación de la zona" afectada por la DANA.

En definitiva, ha continuado, "dar esos mensajes de que poco a poco vamos recuperando la situación que la DANA nos robó el día 29 y, además, y como secretaria del Consell, dar cuenta también de todas las actividades ordinarias de este Consell". "Por lo tanto, agradecimiento infinito al presidente", ha expresado.

No obstante, preguntada por si recibió el ofrecimiento de ser la responsable de la nueva vicepresidencia para la recuperación --anunciada por Mazón en su comparecencia en Les Corts el pasado viernes--, ha puntualizado que la labor que le ha sido encomendada es la de ser portavoz, "y no otra". También ha confirmado que mantendrá sus actuales competencias en Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

"Quiero dejarlo bien claro. Nunca diría que no al presidente en ninguna labor que me hubiese recomendado. Esta es lo que me ha pedido y estoy profundamente agradecida. Lo tomo como un reto evidente en esta situación a la que nos enfrentamos y tengo todas las ganas y toda la fuerza para poder comunicarles de la mejor manera posible estos avances en la recuperación de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de esta comunidad", ha manifestado.

MAZÓN NO ACUDIRÁ AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Por otro lado, Camarero ha informado de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no asistirá al Comité de las Regiones a celebrar en los próximos días en Bruselas, dado que está "dedicado, evidentemente, a las funciones y a la reconstrucción y recuperación de los municipios de la provincia de Valencia" afectados por la DANA. "Está dedicado en cuerpo y alma a esta situación que tenemos encima", ha agregado.