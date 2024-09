Camarero insta a Morant que se sume a Mazón para reclamar al Gobierno que apruebe el fondo de nivelación

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha instado a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que se sume al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apruebe el fondo de nivelación.

Así se ha expresado este viernes Camarero en declaraciones a los medios de comunicación en Gandia (Valencia) durante su comparecencia sobre las I Jornadas del Gobierno del Cambio, que se celebran en dicha localidad.

Preguntada por las palabras de Morant, quien ha calificado a Mazón como el "Milei de Alicante" --en referencia al presidente de Argentina-- por las políticas "de motosierra" que ha desarrollado este primer año al frente del Gobierno valenciano, al tiempo que ha cuestionado su "debilidad" parlamentaria tras haber "fracasado" con su gobierno con Vox y haberse "quedado solo". Camarero ha defendido la capacidad del 'president' de "llegar a consensos" y ha afirmado que "está acompañado por todos los valencianos y las valencianas que le han elegido para ser el presidente".

"Lejos de que el presidente Mazón no llegue a consensos, permanentemente llega a consensos y permanentemente está dispuesto al consenso, que lo ha ofrecido desde el principio", ha sostenido, al tiempo que ha mencionado la ley de accesibilidad universal en la que trabajan con Compromís o acuerdos en municipios como Mislata o Gandia.

En este contexto, ha animado a Morant a que, "si de verdad quiere un consenso, se sume al presidente Mazón y pida a su presidente Sánchez que se apruebe ese fondo de nivelación". "Ese fondo transitorio de financiación que va a ayudar a que la Comunitat Valenciana tenga la sanidad que merece, tenga la educación que merece, tenga los servicios sociales que merece", ha recalcado.

"Lo tiene fácil, estamos en Gandia, muy cerquita de su casa. Que venga aquí, donde está el Consell, y que firme con el presidente Mazón ese acuerdo. Si quiere un acuerdo, le tendemos la mano para que hoy o mañana, tiene tiempo para pensárselo, venga y firme ese acuerdo con el presidente Mazón", ha insistido Camarero.

En cuanto a la comparación que ha hecho Morant llamando a Mazón "el Milei de Alicante, Camarero ha censurado que "demasiadas veces lo único que hace es insultar al presidente Mazón", lo que considera que es "inaudito". "No voy a entrar en su marco, no voy a entrar en igualarme, a ver quién levanta el insulto o quién realiza el insulto más elevado. No se lo merecen los valencianos sobre todo, a los que representamos", ha zanjado.