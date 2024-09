Camarero muestra "compromiso total" con el Pacto contra la Violencia Machista a dos semanas de la próxima reunión

Asegura que los tres nuevos centros de crisis ante agresiones sexuales acabarán estarán finalizados a fin de año



VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha mostrado su "compromiso total" con la erradicación de la violencia de género y con "seguir trabajando para mejorar el Pacto Valenciano --contra la Violencia Machista-- que se firmó y que tiene que seguir", a dos semanas de la reunión de los integrantes en este acuerdo.

"El 2 de octubre se va a ver qué se ha hecho desde la aprobación del pacto y qué cosas se pueden ir mejorando e ir trabajando en esa proyección de futuro, porque las mujeres víctimas de violencia tienen que saber que tienen una administración, pero también las asociaciones y todo el conjunto de la sociedad valenciana a su lado y frente a los maltratadores, que estamos para ayudarles, que estamos para mejorar los instrumentos, las herramientas, la lucha contra una violencia que nos duele a todos", ha manifestado a preguntas de los periodistas en el acto de conmemoración del Día del Alzhéimer.

Camarero ha reiterado que el Consell está "ocupado y preocupado" desde el inicio de la legislatura por la violencia machista. "Lo llevamos trabajando desde el principio, no solamente porque hemos puesto por primera vez en la historia, y no me canso de repetirlo, una figura como el comisionado que lucha contra esta violencia; se ha duplicado el presupuesto y estamos trabajando también en el pacto", ha enfatizado.

Según ha explicado, se han realizado dos reuniones en el marco del pacto en las que se han incluido "perfiles que no estaban", como las fuerzas y cuerpos de seguridad o fiscalía y juzgados de violencia. "Por tanto, compromiso total con la erradicación de la violencia y compromiso total con el pacto valenciano, que tiene que seguir", ha aseverado.

Preguntada por si en la próxima reunión se abordará la renovación del pacto, la vicepresidenta ha descartado inmiscuirse en un encuentro en el que tendrán voz "distintos colectivos y entidades": "Ahí ellos tendrán que ir estudiando qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué se puede mejorar, cómo podemos mirar hacia el futuro y ahí siempre contarán conmigo para todo aquello que sea ayudar a las víctimas, que es mi objetivo, mirar de frente a las víctimas a los ojos y decir estamos aquí para ayudarlos".

CENTROS DE CRISIS

Por otro lado, respecto al estado de las obras de los tres nuevos centros de crisis provinciales para atender a mujeres víctimas de agresiones sexuales, ha asegurado que están en marcha y se ha comprometido a que "estén terminadas para el 31 de diciembre". "Estarán puestos en marcha", ha garantizado.

La consellera ha señalado que estos centros suponen "una obligación para todas las comunidades autónomas", al tiempo que ha reprochado al anterior gobierno del Botànic que ejecutara "cero euros" para ello entre 2021 y 2024 desde que se concedió a la Generalitat cinco millones de euros de fondos MRR. "Este año nos hemos puesto rápidamente a trabajar para que vean la luz antes del 31 de diciembre", ha insistido.

En general, ha defendido que la Generalitat lleva a cabo varias acciones contra la violencia sexual, como el teléfono que se habilitó el pasado marzo, los protocolos para el ocio y el tiempo libre o los puntos violeta a lo largo del verano tanto en fiestas populares como en los festivales, "con esa nueva prueba para ver si echaban a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, algún tipo de droga en las bebidas".

"Estamos trabajando con una serie de elementos para prevenir, para frenar, para concienciar sobre una violencia que nos preocupa y que nos ocupa", ha abundado.