Camps asegura en À Punt que con él "Canal 9 no se habría cerrado en la vida"

Se niega a responder a un periodista y cuestiona su presencia: "No le permito hablar y no tengo ni idea de por qué está aquí"



VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps ha sacado pecho de su etapa al frente del Consell, ha destacado que mantuvo la radiotelevisión pública valenciana en marcha y ha asegurado que con él "no se habría cerrado en la vida" la antigua Canal 9, que fue a negro en 2013 estando el 'popular' Alberto Fabra, su sucesor, como 'president'. "Los valencianoparlantes se sentían cómodos con el proyecto" de la extinta corporación, ha subrayado.

Así lo ha manifestado en una entrevista en À Punt, recogida por Europa Press, tras ser absuelto la semana pasada de la última causa que le quedaba pendiente dentro del 'caso Gürtel', el juicio relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market durante su etapa como 'president'.

Durante la entrevista ha generado momentos de tensión por su negativa a contestar a preguntas y cuestionar la presencia y profesionalidad de uno de los periodistas de la mesa de actualidad, en concreto, el director de la cadena SER en la Comunitat Valenciana, Bernador Guzmán.

Camps no ha querido contestar al editor y presentador del programa 'Les Notícies del Matí', Óscar Martínez, que le ha preguntado por si tiene responsabilidad política en su etapa como 'president' por los dirigentes de su gobierno que fueron condenados y confesaron los delitos. "Eso ya es pasado", ha insistido, y ha lamentado la "insistencia" con esta pregunta "15 años después".

Pero también ha mantenido un rifirrafe en la tertulia con el director de la Cadena SER Comunitat Valenciana cuando le ha hecho la misma pregunta. El 'expresident' ha acusado al periodista de "atacar la democracia permanentemente desde su radio" y le ha exigido que no hable "del señor Camps" delante de él: "No le permito hablar"; "usted no puede hablar" y "no tengo ni idea de por qué está aquí", son algunas de las expresiones utilizadas.

Tras varias réplicas cruzadas, que se han prolongado durante unos diez minutos, ha podido intervenir el presentador para explicar que la presencia de este comunicador es habitual todos los lunes y recordar que él está en su derecho de preguntar y el entrevistado de no contestar.

INSTA A SÁNCHEZ A DAR EXPLICACIONES SOBRE SU MUJER

Camps ha reiterado que el resultado del juicio "no podía ser de otra manera" que absolutorio "porque no había nada"; ha apelado a la "responsabilidad" de los que tienen que decidir si recurrir la sentencia, que "está muy bien cerrada en los hechos probados", y ha asegurado que no cree "en absoluto" en el 'lawfare'. Al hilo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar explicaciones sobre "lo que está pasando con su mujer".

En clave política, ha reiterado en que no contempla otra opción de futuro que seguir como militante del PP, al tiempo que ha reconocido que otros partidos como Vox le han tentado en los últimos años y él ha rechazado estas ofertas. "Mi recorrido vital empezó en el Partido Popular y morirá en el Partido Popular, no tiene otro sentido", ha zanjado.

Además, ha insistido en su idea de volver a la primera línea política, algo que pretende abordar "con tranquilidad" y no a corto plazo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque ha matizado que no tendría "sentido" intentar volver a ser 'president' y ha puesto en valor el papel del jefe del Consell, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá, al frente de sus gobiernos.

De cara al futuro, ha defendido que ahora se abre "una nueva situación" para él con "todo el tiempo del mundo" y "sin ninguna necesidad de hacer cosas a corto plazo, en el momento que corresponda". "Mi voluntad, ilusión y vocación es trabajar para el PP o en el PP para los valencianos y los españoles", ha abundado, asumiendo "la responsabilidad que corresponda".

"MUCHAS OPCIONES"

Preguntado por si prefiere volver a la política autonómica o a la estatal, Camps ha remarcado que tiene que hablarlo con Feijóo y que hay "muchas opciones y potencialidades", si bien ha descartado volver a postularse como 'president' porque ahora el PP está gobernando y hay "una nueva ilusión" con Mazón. "Hoy es el primer lunes en 15 años que no estoy imputado: es cuestión de hacerlo con tranquilidad, ha añadido.

Sobre Mazón, ha asegurado que tuvieron una conversación hace unos meses y pretende volver a hablar con él "con tranquilidad". Cuestionado por las palabras del 'president' de que esperará a que la sentencia sea firme para que Camps recobre su "condición de afiliado de plena condición", ha puntualizado que él ha tenido "toda la vida" el carné del PP, es miembro nato de la junta directiva regional y votó en el último congreso.

Dicho esto, ha señalado que el PP está ahora "gobernando y en campaña, y es lo que corresponde", y se ha mostrado convencido de que sacará un buen resultado en las elecciones europeas de este domingo.

NO ESPERA UNA RESTITUCIÓN

En cuanto a si espera una restitución por parte del partido, Camps ha sostenido que esa "no es la palabra que corresponde" y ha reiterado que la dimisión fue una decisión que tomó él sin que el PP se lo pidiera. "No tiene que venir nadie a restaurar nada. Estoy perfectamente, con ilusión y con más fuerza que nunca", ha aseverado, y se ha mostrado convencido de que "entre todos" lograrán satisfacer su intención de volver a la política.

Sí ha dejado claro que no tiene en mente la posibilidad de cambiar de partido: "Yo soy el PP en el sentido sentimental y personal porque soy militante 42 años, formo parte de la historia viva del PP y me gustaría continuar trabajando en el PP, que es el único lugar en el que como político trabajaría y trabajaré siempre".

Interrogado por la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y por su ofrecimiento en los últimos años de postularse como primer edil, Camps ha explicado que lo realizó "hasta que hubiera una candidata oficial" y esa fue Catalá, quien "está gobernando y ha cambiado el panorama de la ciudad". "Suspicacia ninguna", ha recalcado.

También ha agradecido el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que ha "hablado estos días por mensaje" después de que pidiera que vuelva a ser un activo en el PP.

VOX

En relación a Vox, Camps ha asegurado que tanto esta formación como otros partidos y "opciones regionalistas y mucha gente" le han contactado para captarle en los últimos años. "A todo el mundo, con toda la dignidad para su propuesta, siempre decía que yo soy del PP", ha reiterado, y ha subrayado que es una respuesta "automática" porque no puede "pensar" estar en otro partido.

Por contra, ha cargado contra el anterior gobierno del Botànic, acusando a PSPV y Compromís de tener "una ideología muy marcada, con mucho de complejo" y sin entender "lo que es Valencia", y ha llamado a aglutinar el voto en el PP: "Cuando el centroderecha actúa conjuntamente bajo las mismas siglas gana las elecciones siempre".

ZAPLANA

Y cuestionado por la situación del 'expresident' Eduardo Zaplana, quien espera la sentencia del juicio por el 'caso Erial y con quien se encontró la semana pasada en una cafetería, ha afirmado que espera que "salga indemne", si bien "su ánimo lo tiene que decir él". Además, ha resaltado que Zaplana le dio la enhorabuena por su absolución.