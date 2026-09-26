Cano destaca el D*na Festival como escaparate de la gastronomía valenciana y motor turístico de la Marina Alta

D*na Festival - GVA

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha asistido este sábado a la inauguración de la novena edición del D*na Festival Gastronòmic de Dénia (Alicante), que se celebra durante los días 26 y 27 de septiembre en el paseo de la Marineta Cassiana, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Cano ha subrayado que el festival "proyecta la excelencia de la gastronomía valenciana, pone en valor el producto local y refuerza el posicionamiento de Dénia y de la Comunitat Valenciana como destinos gastronómicos de referencia en el Mediterráneo".

La consellera ha señalado que esta cita contribuye a desestacionalizar la actividad turística y genera oportunidades para la hostelería, el alojamiento, el comercio y los productores de la Marina Alta. Asimismo, ha destacado su carácter abierto y gratuito, que acerca al público la alta cocina, la tradición culinaria y el conocimiento gastronómico.

La edición de 2026, dirigida por el chef Quique Dacosta, reúne a figuras como Ferran Adrià, Paco Roncero y Susi Díaz, junto a cocineros, productores y artesanos del territorio. El programa incluye ponencias, showcookings, talleres y catas a lo largo de más de 800 metros frente al mar.

El festival propone, además, descubrir Dénia a través de cinco bocados vinculados a su paisaje, su despensa y su tradición culinaria, una experiencia que refuerza la conexión entre gastronomía, territorio y promoción turística.

APOYO DE LA GENERALITAT AL CERTAMEN

La consellera ha destacadoel respaldo de la Generalitat al D*na Festival y ha señalado que "esta cita representa un motivo de satisfacción compartida para Dénia y para toda la Comunitat Valenciana, al mostrar una ciudad que encarna con vitalidad la identidad y los valores mediterráneos".

La Generalitat aporta 180.000 euros a través del convenio entre Turisme Comunitat Valenciana y la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana para la realización del Plan de Promoción de la Gastronomía de Dénia y de la Comunitat Valenciana durante 2026.

Esta colaboración permite dar continuidad a un proyecto orientado a la promoción de la gastronomía y del territorio, que contribuye a reforzar la proyección de Dénia como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco y a dar visibilidad a los productos, productores y profesionales vinculados a la cultura gastronómica valenciana.