Carmen Werner despide 2024 en Carme Teatre con una reflexión sobre los límites entre la locura y la cordura

La Sala Carme Teatre despedirá 2024 con el estreno en València de 'Cuando quieras', la última creación de Carmen Werner y su compañía, Provisional Danza.

La reconocida coreógrafa y bailarina madrileña, Premio Nacional de Danza 2007 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020, reflexiona sobre los límites entre la locura y la cordura en esta pieza que combina movimiento, voz y objetos, interpretada por un elenco de bailarines intergeneracional que incluye a la propia Werner.

La artista, figura esencial de la danza contemporánea en España, aborda en esta obra temas de actualidad que atraviesan lo cotidiano, desde las secuelas emocionales de la pandemia hasta las tensiones invisibles que marcan nuestra vida diaria, destaca la sala valenciana en un comunicado.

"La locura, en ocasiones, puede ser un recurso de desconexión. Lo que llamamos normalidad no deja de ser un consenso social, pero hay gente que vive al margen de esos límites y esa es la verdadera locura", explica la coreógrafa.

'Cuando quieras' surge de improvisaciones realizadas en el estudio en torno a la idea de la locura, el desorden y la falta de seriedad. Werner, que confiesa haber encontrado la inspiración en las calles, el metro y las noticias, propone un montaje cambiante que se apoya en textos y movimientos que oscilan entre el orden y el caos.

"Yo grabo todo el proceso y, si veo algo que ya he hecho antes, corro a cambiarlo. Mi estilo parte de lo cotidiano, pero siempre intento no repetirme", afirma Werner. La obra está interpretada por Raquel Jara, Cristian López, Sebastián Calvo, Alejandro Morata y la propia Carmen Werner, quienes se mueven con una maestría coreográfica que combina excelencia técnica y emociones honestas.

En palabras de Daniel Abreu, también coreógrafo y colaborador de Werner, "sus piezas parecen postales de escenas que han existido; lo que muestra siempre lleva implícito lo que no se ve".

DOS O TRES ESTRENOS POR TEMPORADA

Con más de 30 años al frente de Provisional Danza, Carmen Werner sigue desafiando las convenciones del tiempo. A sus 71 años, mantiene un ritmo de dos o tres estrenos por temporada y una capacidad inagotable para conectar con el público. "Me gusta bailar, y si no lo hago en escena, lo hago en casa. Mientras pueda seguiré explorando todo lo que la danza me permite expresar", señala con entusiasmo.

El montaje también destaca por su riqueza técnica, con diseño de iluminación de Cristina Gómez Jiménez, vestuario de Lucrecia Martínez Molina y dramaturgia de Antonio Sarrió. La propuesta visual y escenográfica refuerza el carácter íntimo y directo de una obra que invita a cuestionar los límites de lo que consideramos "normal".